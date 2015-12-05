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اعتقال زوجة شقيق مايكل جاكسون بعد إعتدائها عليه

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السبت 05-12-2015 16:29

تمكنت الشرطة من اعتقال Halima Rashid زوجة Jermaine Jackson ، شقيق ملك البوب الراحل Michael Jackson، بتهمة العنف المنزلي بعد اعتدائها بالضرب عليه لدرجة أنها عضته في ساقه.

وأفاد موقع "TMZ" أن شجاراً دار بين Jackson وزوجته حول مسألة تمضية عطلة الأعياد، وتطور الأمر لدرجة اعتداء الزوجة بالضرب على زوجها في منزلهما في وودلاند هيلز بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وذكر مصدر أمني أن الزوجة البالغة من العمر 38 سنة، اعتقلت بتهمة إلحاق الأذى بزوجها البالغ من العمر 60 عاماً، وقبعت لساعات عديدة في السجن قبل أن يفرج عنها بموجب كفالة مالية تقدر بـ50 ألف دولار.

وأشارت مصادر مقربة من العائلة إن Jermaine هو من عمد إلى الاتصال بالشرطة، واعترف لاحقاً انه مازال يحبها بالرغم من كل ما فعلته به.

يشار إلى أن جاكسون ورشيد متزوجان منذ العام 2004، وليس لديهما أولاد معاً.

 

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