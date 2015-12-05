الفنان الإماراتي جاسم المشرخ يحصد نجاح "قالت عيونه"

أصدر الفنان الشاب جاسم المشرخ مؤخرا أغنية خليجية جديدة بعنوان "قالت عيونه" من كلمات الشاعر خالد العوض أما الألحان فقد سهر على تجسيدها أحمد برهان ، والتوزيع لزيد نديم في حين أشرف على المكساج طيف عادل .

الأغنية رومانسية جسد بها الشاعر بلهجة خليجية موضوع الحب وعلاماته البادية على صاحبها من خلال لغة العيون التي لا يجيدها إلا المحب ، هذه الأغنية لاقت إعجابا كبيرا وعددا كبيرا من المشاهدات على قناة اليوتيوب .

هذا وقد سبق للفنان جاسم المشرخ تقديم العديد من الأعمال الفنية التي أكسبته ثقة جمهوره ومحبيه الذين انتظروا منه هذا العمل منذ مدة ، ولعل أهم الأغاني التي أداها جاسم (ما حبهم، يابه ، باب الغدر ،اخترت الهجر). هذه الأعمال التي تعاون فيها مع طاقم مميز من كبار الشعراء والملحنين والموزعين وأكثرهم تميزا على الساحة الفنية.

كما يعد الفنان جاسم المشرخ جمهوره بالعديد من الأعمال المستقبلية القريبة التي يعمل على تحضيرها حاليا ، حرصا منه على إرضاء جميع الأذواق والرغبات.