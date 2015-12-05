علي الخوار يجمع ديانا حداد وعريب في أوبريت "أم الإمارات"

دبي - تمام عجمية

برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وتقديراً لجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى للأمومة والطفولة في دعم ورعاية المرأة الإماراتية وتعبيراً عن اعتزاز المجتمع بها كرمز للعطاء الدائم، ومن أشعار وإشراف ومتابعة الشاعر الإماراتي علي الخوار، أطلقت وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في الإمارات، أوبريت "رسالة إلى أم الإمارات" بصوت الفنانة ديانا حداد والفنانة عريب، وذلك من خلال عرضه في المسرح الوطني بمدينة أبوظبي، متضمناً ثلاث لوحات غنائية، الى جانب ثلاث أخرى شعرية، تمنتها وقفات وفواصل قدمتها الإعلامية منال أحمد، وذلك من تنظيم "الخوار للإنتاج الفني" تحت إدارة علاء فياض مدير الشركة، كمنتج منفذ للإنتاج والعرض.

وتصدى لتلحين أوبريت "ام الإمارات" الملحن الإماراتي خالد ناصر، بعد أن كتبه "شاعر الوطن" علي الخوار الذي ساهم بإختيار ديانا حداد وعريب لغنائه وتسجيله بصوتيهما، من توزيع المايسترو نشوان طلال ومعه المايسترو مهند خضر، وحضره عدد كبير من الجمهور، ليؤكد الخوار أن جاءت فكرة الأوبريت كاحتفاء من الدولة بكل مؤسساتها الاتحادية والمحلية والخاصة بـ "أم الإمارات" التي تحمل في قلوب كافة فئات الشعب الإماراتي، مشاعر التقدير والامتنان لدورها الرائد في كافة المجالات محلياً وعربياً وعالمياً، مضيفاً في حديثه: "أنها بحق أمّاً لنا جميعاً، وفاض عطاؤها فشمل كل قطر عربي فاختارتها جامعة الدول العربية لتكون "أم العرب"، وامتدت أياديها البيضاء لتكون رمزاً للإنسانية في شتى بقاع الأرض".

الى جانب ذلك، كان للخوار خلال إحتفالات الدولة بيوم الشهيد واليوم الوطني الـ44 للإمارات، مجموعة أعمال كتعدد كثيرة، قدمها كشاعر لمجموعة كبيرة من الفنانين الذي تغنوا حباً بالوطن، الى جانب الإشراف والمتابعة كمنتج منفذ من خلال "الخوار للإنتاج الفني" لمجموعة أخرى من الأعمال والنشاطات والأوبريتات الوطنية التي عرضت جميعها عبر الإذاعات أو الفضائيات بصورة مصورة، وتنظيم عروض أوبريت "إخوان شما" في إمارة رأس الخيمة، وآخرها أوبريت "أم الإمارات في أبوظبي.