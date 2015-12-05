لجنة تحكيم رفيعة المستوى لجوائز «المهر» في «مهرجان دبي السينمائي الدولي» 2015

دبي - تمام عجمية

أعلن «مهرجان دبي السينمائي الدولي» عن أسماء أعضاء لجان التحكيم لمسابقات «المهر»، في دورته الـ12. وتتضمن اللجان مخرجين ومنتجين وممثلين عالميين ومحليين محترفين، وسوف تشرف على تكريم أفضل المواهب العربية والعالمية المشاركة في جوائز «المهر»، خلال المهرجان الذي تنطلق دورته من 9 ولغاية 16 ديسمبر 2015.

ومنذ انطلاق المهرجان، كرّمت «جوائز المهر» السنوية أكثر من 280 عملاً سينمائياً حتى الآن، وتضمّ هذه الجوائز أربع فئات هي «المهر الطويل»، و«المهر القصير»، و«المهر الخليجي القصير» و«المهر الإماراتي».

وقال مسعود أمرالله آل علي، المدير الفني لـ«مهرجان دبي السينمائي الدولي»: «تتناسب هذه المجموعة المميزة من الأفلام المشاركة في جميع الفئات من جوائز المهر لهذا العام، مع لجان التحكيم التي تضمّ أهمّ المخرجين الحائزين على الجوائز، وغيرهم من العاملين في المجال السينمائي، والذين يعرفون حقّ المعرفة العوامل التي تساهم في تميّز الأفلام. ويسرّنا الترحيب بالفائزين السابقين في جوائز المهر، ليكونوا جزءاً من لجنة التحكيم لهذا العام، وهذه شهادة على الفرص التي قد تُتاح لصانعي الأفلام الموهوبين الذين سيحصلون على جوائز المهرجان».

يرأس لجنة تحكيم «المُهر الطويل» الكاتبة والمنتجة والمخرجة المرشحة لجوائز الأوسكار، ديبا ميهتا، التي اشتهرت بتقديم ثلاثيتها المميزة «نار» في العام 1996، و«تراب» في العام 1998، و«ماء» في العام 2005. كما حصلت ميهتا على أكثر من 20 جائزة خلال مسيرتها الفنية الباهرة التي تمتد لما يقرب من 40 عاماً.

وينضم إلى ميهتا مخرج الأفلام غير الروائية الأسترالي الحائز على عدد من الجوائز توم زوبريسكي، الحاصل على مجموعة من الجوائز الدولية من أنحاء العالم. وتسلّط أفلامه الضوء على قضايا اجتماعية وسياسية وبيئية.

كما ينضم إلى لجنة التحكيم الممثل المصري خالد النبوي، الذي دخل عالم السينما عن طريق المخرج يوسف شاهين في العام 1994، في فيلم «المهاجر»، الذي خوّله الفوز بجائزة «أفضل ممثل إفريقي»، من «مهرجان جوهانسبورغ»، كما حصل على جائزة «حورس لأفضل ممثل مساعد» عن دوره في فيلم «المصير» من «المهرجان القومي للسينما» المصري، وشارك في فيلمي «مملكة الجنة» و«لعبة عادلة» في هوليوود.

وتشارك في لجنة التحكيم الشاعرة والمخرجة الإماراتية نجوم الغانم، التي حققت نجاحات كبيرة. وفازت الغانم ثلاث مرات بجوائز المهر في «مهرجان دبي السينمائي الدولي»، وهي جائزة «لجنة التحكيم الخاصة» في مسابقة «المهر الإماراتي» لعام 2010، وجائزة «المهر الإماراتي» لعام 2011، وجائزة «أفضل فيلم غير روائي» في مسابقة «المهر الطويل» لعام 2014.

كما تنضم إلى لجنة التحكيم المخرجة العراقية ميسون الباجه جي، الفائزة بجائزة «آي دبليو سي للمخرجين» للعام 2012، والتي تمتدّ خبرتها في المونتاج والإنتاج وكتابة السيناريو والإخراج لأكثر من 30 عاماً، وهي الشريك المؤسس لـ«كلية السينما والتلفزيون المستقلة» في بغداد، وساهمت في تشجيع صناعة الأفلام في المنطقة، حيث حصلت ثمانية أفلام من إنتاج طلبة «كلية السينما والتلفزيون» على جوائز في مهرجانات سينمائية عربية وعالمية.

يرأس لجنة تحكيم «المُهر القصير» و«المُهر الخليجي القصير»، المخرج الآيسلندي المرشح للأوسكار فريدريك ثور فريدريكسن، الذي بدأ حياته الفنية في ثمانينات القرن الماضي مع سلسلة من الأفلام الروائية وغير الروائية التجريبية، وعمل على تأسيس «شركة الأفلام الآيسلندية»، التي تُعدّ الآن أهمّ شركة إنتاج في آيسلندا. حصد خلال حياته المهنية على 24 جائزة مميزة عن أعماله المختلفة، والتي تشمل أفلاماً طويلة وقصيرة روائية وغير روائية وأفلام تلفزيونية قصيرة.

وإلى جانب فريدريكسن، تضمّ اللجنة المخرجة التونسية هند بوجمعة، التي فازت بجائزة أفضل مخرج في مسابقة «المهر العربي» للأفلام غير الروائية في «مهرجان دبي السينمائي الدولي» 2012، بينما فاز فيلمها القصير «... فتزوج روميو، جولييت» بجائزة «أفضل فيلم» في «المهر القصير» لعام 2014.

لعام 2010، وجائزة «المهر الإماراتي» لعام 2011، وجائزة «أفضل فيلم غير روائي» في مسابقة «المهر الطويل» لعام 2014.

كما تنضم إلى لجنة التحكيم المخرجة العراقية ميسون الباجه جي، الفائزة بجائزة «آي دبليو سي للمخرجين» للعام 2012، والتي تمتدّ خبرتها في المونتاج والإنتاج وكتابة السيناريو والإخراج لأكثر من 30 عاماً، وهي الشريك المؤسس لـ«كلية السينما والتلفزيون المستقلة» في بغداد، وساهمت في تشجيع صناعة الأفلام في المنطقة، حيث حصلت ثمانية أفلام من إنتاج طلبة «كلية السينما والتلفزيون» على جوائز في مهرجانات سينمائية عربية وعالمية.

يرأس لجنة تحكيم «المُهر القصير» و«المُهر الخليجي القصير»، المخرج الآيسلندي المرشح للأوسكار فريدريك ثور فريدريكسن، الذي بدأ حياته الفنية في ثمانينات القرن الماضي مع سلسلة من الأفلام الروائية وغير الروائية التجريبية، وعمل على تأسيس «شركة الأفلام الآيسلندية»، التي تُعدّ الآن أهمّ شركة إنتاج في آيسلندا. حصد خلال حياته المهنية على 24 جائزة مميزة عن أعماله المختلفة، والتي تشمل أفلاماً طويلة وقصيرة روائية وغير روائية وأفلام تلفزيونية قصيرة.

وإلى جانب فريدريكسن، تضمّ اللجنة المخرجة التونسية هند بوجمعة، التي فازت بجائزة أفضل مخرج في مسابقة «المهر العربي» للأفلام غير الروائية في «مهرجان دبي السينمائي الدولي» 2012، بينما فاز فيلمها القصير «... فتزوج روميو، جولييت» بجائزة «أفضل فيلم» في «المهر القصير» لعام 2014.

سابقات «المهر» ضمن الدورة الـ12 من «مهرجان دبي السينمائي الدولي»، في الفترة ما بين 9 إلى 16 ديسمبر 2015، وسيتم الإعلان عن الأفلام الفائزة يوم 16 ديسمبر.