دعوى قضائية ضد كايتلين جينير.. والسبب!

تواجه نجمة تلفزيون المجتمع الأمريكي كايتلين جينير دعوى قضائية جديدة، بسبب حادث السير الذي تعرّضت له في شباط- فبراير من العام الحالي، حين كانت ما تزال رجلاً يُدعى بروس جينير ،أي قبل التحوّل الجنسي.

وحسب المستندات االقضائية، التي حصلت عليها صحيفة People الأمريكية، فإنّPeter Wolf-Millesi، وهو أحد صنّاع ومدرّبي الموسيقى، كان مع زوجته وحماته داخل إحدى السيارات التي تعرضت للحادث، وقد تقدّم حديثاً بدعوى ضد كايتلين، متهماً إياها بأنها المسؤولة عن الجروح التي أصابتهم جراء اصطدام سيارة Kim Howe (من نوعLexus ) بسيارتهم.

وكشفت الصحيفة عينها ن أن Nino و Gaetano، طفلي Peter القاصرين، سيشاركان في جلسة المحكمة التي ستنعقد قريباً في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

يُشار إلى أن بروس جينير كان قد تعرض للحادث منذ حوالى الـ 8 أشهر على مقربة من منزله الواقع في ماليبو بولاية كاليفورنيا، ولم يُصب بأيّ أذى، لكن للأسف أودى الحادث بحياة امرأة كانت في إحدى السيارات الأربع التي اصطدمت ببعضها.

وقد فتحت الشرطة تحقيقاً بالحادث لمعرفة الشخص المسؤول، في حين ذكر الشهود أن جينير كان يقود بطريقة طبيعية وهادئة، أي أنه غير مسؤول عمّا حصل.

كايتلن جينر امرأة "رسمياً" وكريس جينير تشتاق لزوجها وتبكي