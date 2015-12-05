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هيفاء وهبي تثير الجدل من جديد بفستانها الشفاف

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السبت 05-12-2015 20:59

من جديد، أثارت الفنانة هيفاء وهبي الجدل من حولها، بسبب الفستان الأسود القصير والشفاف، الذي ارتدته في الحفل الذي أحيته في المغرب قبل يومين.

رواد مواقع التواصل الإجتماعي، إنقسموا حول الفستان، ففي حين رأى البعض أن الفستان شفاف جداً وكشف كل مفاتنها، رأى البعض الآخر أن الفستان "مبطّن" ولم يكشف أي جزء من جسمها، بينما انتقد رأي آخر هذا الفستان الذي سبق أن ارتدته في حفل آخر.

يشار إلى أن هيفاء أحيت حفلاً ناجحاً جدا في المغرب في الـ3 من الشهر الجاري، وهي استقبلت بحفاوة جماهيرية كبيرة منذ لحظة وصولها إلى المطار في مدينة كازابلانكا، وكتبت على "إنستغرام": "وصلت مطار الملك محمد الخامس بمدينة كازابلانكا.. أحلى استقبال من أحلى شعب.. تخليت صدق محبتكم لي ولكن الواقع كان أجمل من الخيال! الكلمات لا ترتقي لتصف ما رأيته في إستقبالكم لي! حملت من الأرض إلى السماء على أكتاف كرمكم".

 

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