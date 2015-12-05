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هل وقعت بريجيت ياغي في الغرام؟

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السبت 05-12-2015 21:03

نشرت الفنانة بريجيت ياغي عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" صورة حميمة لها تجمعها بالشاب رامي عقل وعلقت تحتها: "أعتقد أن الشيء الأغلى هو وجود شخص مثلك في حياتي".

ولكن لم يعرف ما إذا كان رامي هو حبيب بريجيت أو مجرد صديق لها.

من ناحية أخرى، طرحت بريجيت عبر قناتها الخاصة على "يوتيوب" كليب أغنية "وبقلّك شي" وهي من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع عمر صباغ.

 

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