غزل علني بين يوسف الخال ونيكول سابا

شهدت الأيام الأخيرة غزلاً واضحاً بين الفنان يوسف الخال وزوجته الفنانة نيكول سابا، عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وذلك في الفترة نفسها التي يلازم فيها يوسف المستشفى بسبب إصابته بالتهاب رئوي حاد.

فبعد أن عبرت نيكول عن متانة علاقتهما الزوجية، عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، بنشر صورة لها وهي تعانق زوجها يوسف، معلقة عليها: "الأمان كله والحب كله"، ردّ عليها يوسف بتغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، فقال: "عملت ultrasound للقلب قلّي الدكتور شو مين في بنص قلبك في داء النيوكولتين. قلتلو في بنص قلبي دواء النيكولتين"، في إشارة منه إلى أن زوجته نيكول هي "الدواء وليس الداء".

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