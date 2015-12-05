إصابة شخصين فى مشاجرة بين عائلتين لخلافات الجيرة بالمنيا

أصيب شخصان فى مشاجرة بين عائلتين إثر اطلاق النار عليهما بسبب خلافات الجيرة. وتلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير المباحث بوقوع اشتباكات ومصابين بمركز ديرمواس.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع مشاجرة بين عائلتين وإطلاق أعيرة نارية تسببت فى إصابة شخصين من الجانبين، وألقى الأمن القبض على عدد من المشاركين فى المشاجرة، تحرر عن الوقعة المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة.

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