حبس مدير وناظر ومشرف مدرسة 4 أيام بتهمة الإهمال بعد مقتل طالبة

أمر حماد أحمد وكيل أول نيابة مركز سوهاج، بحبس "مفيد.ع.ش" مدير مدرسة نجع الجزار الابتدائية بقرية إدفا بسوهاج و"عاطف.ل.ب" ناظر المدرسة و"البطل . ت.ع" مشرف الأمن بالمدرسة و"أحمد. ح.أ" مختل عقليا، أربعة أيام على ذمة التحقيق بتهمة القتل الخطأ والإهمال وتوجية تهمة القتل للمتهم الرابع بعد قيامه بقتل التلميذة "هدير.م" 11سنة بالصف الخامس الابتدائى.

وكان المتهم دخل المدرسة وألقى الحجارة على التلاميذ، مما أدى إلى إصابة المجنى عليها ووفاتها بالحال.

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