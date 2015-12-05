إصابة 5 من أسرة واحدة بحروق فى انفجار أسطوانة غاز بالغربية

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بقرية أبو حمر مركز بسيون بالغربية، بحروق خطيرة نتيجة انفجار أسطوانة غاز وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، تلقى العميد محمود كشك مأمور مركز بسيون بلاغًا باحتراق منزل بقرية أبو حمر مركز بسيون.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الحادث كل من الرائد محمد السعدنى رئيس المباحث ومعاوناه الرائد عماد حمدى والنقيب أحمد أبو غزالة وتبين أن الحريق بمنزل المواطن مصطفى محمد البلشة فلاح 65 سنة والذى نتج عن انفجار أسطوانة الغاز أثناء قيام زوجة نجله بإعداد الطعام وتسريب الغاز، ما أدى الحادث إلى إصابة كل من سومة محمد عيد 26 سنة ونجلتيها مريم البلشة 5 سنوات وهند عامين ومحمد أحمد البلشة 15 سنة طالب بالإعدادى .

وعلى الفور تم نقل الطفلتين إلى مستشفى الحروق بكفر الزيات ونقل الآخرين إلى مستشفى الجامعة بطنطا، تم تحرير محضر بالحادث تحت رقم 6383 إدارى مركز بسيون .