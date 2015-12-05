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أخبار سوريا اليوم.. الطيران السورى ينفذ غارات جوية على معاقل داعش

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أخبار سوريا اليوم.. الطيران السورى ينفذ غارات جوية على معاقل داعش أخبار سوريا اليوم.. الطيران السورى ينفذ غارات جوية على معاقل داعش
تناولت أخبار سوريا اليوم الغارات التى نفذها الطيران السورى، صباح السبت، على تنظيم داعش، فيما ركزت أخبار سوريا اليوم على سيطرة التركمان على ثلاثة مدن سورية.
>وأبرزت أخبار سوريا اليوم تنفيذ سلاح الجو فى الجيش العربى السورى، السبت، طلعات جوية على مقرات وتحركات لإرهابيى تنظيم "داعش" المدرج على لائحة الإرهاب الدولية فى ريف حلب الشرقى.

ونقلت أخبار سوريا اليوم عن مصدر عسكرى قوله، إن الطلعات الجوية تركزت على أوكار وتجمعات للتنظيم المتطرف فى قرى شربع ونجارة ورسم الكما وجنوب شويلخ بالريف الشرقى ما أسفر عن تدمير مقرات وتحصينات بما فيها من إرهابيين وآليات مزودة برشاشات ثقيلة ومتوسطة.

وأكدت اخبار سوريا اليوم سيطرة وحدة من الجيش والقوات المسلحة السورية أمس على قرية نصر الله شمال شرق مطار كويرس بالتزامن مع تدمير الطيران الحربى السورى أوكارا وآليات لتنظيم "داعش" وصهاريج كان يستخدمها فى نقل النفط المسروق فى دير حافر ورسم الحرمل وجروف وشمال رسم الكروم.

فيما ركزت أخبار سوريا اليوم على سيطرة مقاتلون تركمان على ثلاث قرى فى شمال سوريا، فى أولى المعارك التى يتولون قيادتها ضد تنظيم داعش فى المنطقة الحدودية مع تركيا، ما تسبب بمقتل 13 منهم على الأقل.

وقال مدير المرصد السورى لحقوق الانسان رامى عبد الرحمن أن مقاتلين من لواء "السلطان مراد" تمكنوا من السيطرة فى الساعات الأخيرة على ثلاث قرى كانت تحت سيطرة التنظيم فى ريف حلب الشمالى على الحدود مع تركيا، وهى براغيدة والخربة وغزل"، وبحسب عبد الرحمن، يضم هذا الفصيل "مقاتلين تركمان يشكلون للمرة الأولى رأس الحربة فى الاشتباكات ضد تنظيم الدولة الإسلامية فى ريف حلب الشمالي، فى محاولة لاستعادة السيطرة على عدد من البلدات والقرى التى تمكن الجهاديون من السيطرة عليها فى وقت سابق".

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