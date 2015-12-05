أخبار فلسطين اليوم.. مستوطنون يدعون لاقتحام جماعى للمسجد الأقصى

ركزت أخبار فلسطين اليوم على دعوات منظمات الهيكل المزعوم المستوطنين لاقتحام المسجد الاقصى ، فيما تناولت أخبار فلسطين اليوم إصابة طفل فلسطينى برصاص جيش الاحتلال.>وأوضحت اخبار فلسطين اليوم، أن قوات الاحتلال تنشر فى مدينة القدس أجهزة ضوئية خلال الاحتفال بما يسمى "عيد الحانوكاه" لبث صورا ملونة على جدران وأسوار المدينة المقدسة، كما تنتشر بعض المجسّمات المضيئة في أزقتها، ويأتي ذلك ضمن مساعى الاحتلال المتواصلة لتهويد المدينة ونشر ثقافته فيها، وطمس طابعها التاريخي العربي والإسلامي.

وركزت أخبار فلسطين اليوم على توجيه مجموعات استيطانية دعوات اقتحام واسعة للمسجد الأقصى، وفعاليات تهويدية في مدينة القدس المحتلة على مدار أيام الأسبوع المقبل، ومن أبرز هذه الدعوات، ما دعت إليه "منظمة أمناء الهيكل" لإقامة مسيرة كبيرة تنطلق من القدس القديمة متجهة نحو باب المغاربة لاقتحام المسجد الأقصى.

وفى سياق متصل، ركزت أخبار فلسطين اليوم، على إصابة الطفل عقل رمزي (16 عاماً) بعيار نارى في الفخذ الأيسر والعشرات بحالات اختناق، اليوم السبت، جراء قمع الاحتلال مسيرة سلمية في كفر قدوم، التي تندد باستمرار اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وأفاد المتحدث الرسمى في إقليم قلقيلية، منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال باغتوا المشاركين في المسيرة من خلال كمين نصبوه في إحدى المزارع المهجورة بوابل من الأعيرة الحية، ما أدى لإصابة الطفل رمزي في فخذه، نقل إثرها إلى مستشفى رفيديا في مدينة نابلس.

وأضاف، أن جنود الاحتلال الاسرائيلى أطلقوا العشرات من قنابل الغاز والصوت في جميع الاتجاهات، ما أدى إلى انتشار الغاز بكثافة في كافة أنحاء القرية، الأمر الذي تسبب بعشرات حالات الاختناق عولجت ميدانيا.