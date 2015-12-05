أخبار العراق اليوم: بغداد تدعو أنقرة لسحب قواتها من أراضيها فورا

ركزت أخبار العراق اليوم، على استدعاء الخارجية العراقية السفير التركى فى بغداد اليوم ، إحتجاجاً على دخول قوات تركية أراضى العراق وطالبته بسحبها فوراً.

وأوضحت أخبار العراق اليوم ، أن بغداد دعت أنقرة إلى أن تسحب فورا قواتها من العراق بعد نشر جنود أتراك فى محيط الموصل (شمال)، ثانى مدن العراق، الأمر الذى اعتبرته انتهاكا لسيادتها.

>ويتلقى العراق مساعدات من دول عدة فى حربه على تنظيم الدولة الإسلامية، إلا أنه يتعرض لضغوط من الداخل فى هذه المسالة ، ما دفع رئيس الوزراء حيدر العبادى أخيرا إلى اعتبار نشر قوات أجنبية برية على الأراضى العراقية "عملا معاديا"، ردا على إعلان واشنطن إرسال مزيد من الجنود إلى العراق لتنفيذ عمليات محددة ضد الجهاديين.

كما تناولت أخبار العراق اليوم خبر بناء الملياردير الكردى شهاب نور الدين شهاب بيتا له ، فى صورة طبق الأصل من البيت الأبيض الأمريكى بتكلفة 20 مليون دولار، فى مدينة أربيل بشمال العراق.

وأوضحت أخبار العراق اليوم أن الملياردير الكردى أقدم على هذه الخطوة متحدياً تنظيم "داعش" ، حيث يوجد البيت على مقربة من المناطق التى يسيطر عليها التنظيم.

وذكر موقع "هافينجتون بوست" الأمريكى أن بيت الملياردير الكردى، أبيض اللون تظهر فيه وسائل ترفيه غير موجودة فى قصر الحكم الأمريكى فى واشنطن، ومنها حمام تركى على البخار، وأرضية من المرمر الملون، وسلالم مذهبة.

وعندما سُئل الملياردير التركى عن احتمال تعرضه وبيته الذى تكلف الملايين لخطر داعش والمجموعات المسلحة فى المنطقة، أجاب شهاب أن داعش تشكل خطرا على كردستان العراق بأكمله والمجتمع الدولى، وهذه الأزمة ستنتهى قريبا.