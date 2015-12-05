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أخبار اليمن اليوم: ميلشيات الحوثى سيطرت على مواقع جيدة وسط اليمن

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أخبار اليمن اليوم: ميلشيات الحوثى سيطرت على مواقع جيدة وسط اليمن أخبار اليمن اليوم: ميلشيات الحوثى سيطرت على مواقع جيدة وسط اليمن
ركزت أخبار اليمن اليوم على تصريحات قادة عسكريون موالون للرئيس الشرعى منصور هادى، بأن ميليشيات الحوثى والمخلوع صالح سيطرو على مواقع جديدة فى محافظة تعز وسط اليمن.
>وأضاف القادة - فى تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) السبت، أن ميليشات الحوثى والمخلوع تمكنت من تحقيق هذا التقدم بعد وصول تعزيزات عسكرية كبيرة لهم قادمة من محافظات (ذمار وتعز والحديدة) باليمن.

وبحسب أخبار اليمن اليوم، أشار القادة إلى أن ميليشيات الحوثى وصالح هاجموا مواقع الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية الموالية لحكومة هادى فى جبهات (الحصب والدمغة وماوية ونجد قُسيم) بتعز.

وقالت المقاومة الشعبية بتعز - فى وقت سابق اليوم - إنها تحرز تقدما فى الجبهة الجنوبية بعد أن استعادت "خمسة مواقع" كانت تحت سيطرة الحوثيين بينها "جبل السنترال ومواقع فى بلدة الجربوب".

كما أبرزت أخبار اليمن اليوم خبر يفيد بمقتل قيادى من ميليشيات الحوثى يدعى عبدالسلام الشريف، والذى لقى مصرعه اليوم السبت جراء اشتباكات مع القوات الموالية للرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى غربى مأرب، وسط اليمن.

وذكرت "سكاى نيوز عربية"، أن القيادى قتل أثناء معارك مع القوات الموالية للشرعية اليمنية، فى تلال (الأشقرى وأكياس) بمنطقة صرواح غربى مأرب.

من جهة أخرى، واصلت طائرات التحالف العربى قصف مواقع للمتمردين فى منطقة (المسراخ) جنوبى مدينة تعز، بالتزامن مع اشتباكات وتبادل للقصف المدفعى بين القوات الموالية للشرعية وميليشيات الحوثى والمخلوع صالح، فى "نجد قسيم والمسراخ".

وتعد تعز الواقعة جنوب غربى اليمن ثالث أهم مدن اليمن بعد العاصمة صنعاء وعدن، ومسرح لاشتباكات عنيفة منذ أشهر بين القوات الموالية للشرعية والمتمردين.

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