الاتحاد الأفريقي: الشراكة مع الصين مهمة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية

أشادت رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي نكوسازانا دلاميني زوما اليوم (السبت) بالكلمة التي القاها الرئيس الصيني شي جين بينج في مراسم افتتاح لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي في جوهانسبرج أمس الجمعة.

وقالت دالاميني زوما لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن “خطبة الرئيس شي جين بينج كانت عظيمة حيث حددت مجالات تهتم بها افريقيا ,في خطة عمل عام 2063. هذه هي المجالات التي سنتعاون فيها وسنرفع هذه العلاقة إلى مستويات جديدة.”

وشرح شي جين بينج في كلمته في قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي مجموعة من التدابير لإنعاش العلاقات بين الصين وإفريقيا في مجالات أساسية من بينها التجارة والبنية الأساسية والتمويل والاستثمار والصحة والأمن.

وقالت رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي إن الدول الإفريقية مستعدة للتعاون مع الصين من أجل تعزيز النمو الاقتصادي والتحول الاجتماعي.

وأضافت دالاميني زوما “أننا سنتعاون مع الصين في التحديث الزراعي والبنية الأساسية والطاقة وتدريب الشباب والثقافة.”

واستطردت المسؤولة قائلة إن الشراكة مع الصين ستكون مهمة لمساعدة الدول الإفريقية على تنفيذ مشاريع بنية أساسية طموحة.

وذكرت دالاميني زوما أن “التعاون مع الصين سيمكننا من تنفيذ مشروع الشبكات الثلاثة والذي يضم طرق سريعة وسكك حديدية وملاحة.”

وشكرت دالاميني زوما الرئيس شي على إعلان حصة تمويل جديدة للمساعدة في تنفيذ برامج تنمية طموحة في إفريقيا.

وقالت المسؤولة “إننا نعتقد ان كلمة الرئيس كانت عظيمة وان الموارد التي اعلنها ستدعم تنفيذ المبادرات لتسريع تنميتنا.”

واشادت باقتراح الرئيس الصيني أن المشاكل الافريقية يجب حلها من قبل الافارقة انفسهم.

وقالت دالاميني زوما مرة أخرى ان افريقيا يجب ان تحصل على مساحة لترسم مصيرها.

واضافت رئيسة المفوضية أن “أفريقيا تخص الافارقة ويجب السماح لنا برسم طريق تنميتنا الخاص.”