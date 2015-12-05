انتبهى.. أعراض خطيرة لا تهمليها أثناء الحمل.. أهمها السخونة وقلة البول

الكثير من الأعراض الخطيرة فى الحمل قد تصبح سببا فى تهديد سلامة الجنين والأم معا، وهو ما يتطلب المتابعة المستمرة للحامل، وملاحظتها للأعراض الخطيرة فى الحمل وطلب مساعدة الطبيب الخاص المتابع لحالتها فى الوقت المناسب.

الأعراض الخطيرة أثناء الحمل كثيرة، وللأسف تختلط على الكثير من السيدات الحوامل، وتمر عليهمن دون أن يتوقفن عندها، ولكن تنصح الدكتورة يسرية محمد استشارى أمراض النساء والتوليد، بضرورة أن تكون الحامل دقيقة فى ملاحظة الأعراض المرضية فى الحمل، وطوال شهوره حتى لا تعانى مشكلات مفاجئة، ولابد فور الشعور بإحدى هذه العلامات ضرورة التوجه لاستشاره طبيبها المتابع لحملها.

>ـ تسرب مياه من المهبل، وهى المياه المحيطة بالجنين ما ينذر بالولادة>- نزول دماء من الحامل فى أى وقت من شهور الحمل، وهو إنذار خطر ولابد من استشارة الطبيب.>-إذا ما حدث تورم فى جسم الحامل وعينيها ووجهها، ويديها عليها حينها استشارة المختص.>-الحكة الخطيرة وغير العادية والهرش باستمرار.>- ضعف كمية البول التى تنتجه الحامل عن المعتاد، وشعورها بالعطش والحاجة إلى الشرب بشراهة.>-السخونة وارتفاع درجة حرارة الجسم.>-الإفرازات المهبلية غير الطبيعية، ذات اللون المدمم أو البنى أو الداكن.> -التقيؤ المفرط والحاد وهى حالة تحتاج لاستشارة المختص.>-آلام البطن والإصابة بآلام الظهر الحادة.>-ارتعاش الجسم دون معرفة السبب.>-الصداع الحاد وألم الرأس المبرح.>-اختفاء أعراض الحمل فجأة.