قالوا عن باكيتا لـ في الجول: مدرب هجومي مع صلابة دفاعية.. وخطوة للوراء وشخصية ضعيفة

تباين في آراء المحللين السعوديين حول ماركوس باكيتا الذي اختاره الزمالك لخلافة جوزفالدو فيريرا المدير الفني.

واستقر الزمالك على تعيين ماركوس بايكتا المدرب البرازيلي السابق لمنتخب السعودية والهلال.. لذا فالمحللين السعوديين هم أفضل من يتحدثون عنه.

وسأل FilGoal.com نجوم السعودية فهد العتيبي المعلق الشهير والمحللان الشهيران أبو أثنين وخالد الشنيف وأيضا المعلق المصري المتابع للكرة السعودية أحمد الطيب حول رأيهم في بايكتا.

وكانت أول مهمة لباكيتا في السعودية مع فريق الهلال في يوليو 2004 وحتى ديسمبر 2005، قبل أن يقود منتخب الأخضر حتى ديسمبر 2006 قبل التوجه لقطر ثم ليبيا ثم الإمارات ثم قطر مرة أخرى في 2014.

ويستعرض FilGoal.com تصريحات أبرز نجوم السعودية حول باكيتا..

- فهد العتيبي: خطوة للوراء

"باكيتا مدرب ناجح ولديه تجارب كثيرة ناجحة، لكن من حيث الكفاءة فجوزفالدو فيريرا أعلى بكثير منه في نواحي كثيرة".

"التغيير يجب أن يكون للأفضل، ولذا أرى أن الزمالك بقرار مثل هذا سيعود خطوة للخلف".

"هذا لا يمنع من أن باكيتا بإمكانه النجاح مع الزمالك ولكن بشرط".

"يجب أن ينجح في فرض شخصيته على الجميع وألا يتأثر سلباً بأي مشاكل تحدث، في هذه الحالة فالنجاح فنياً سيحدث خاصة وأن عوامل النجاح في أرض الملعب متوفرة لدى النادي الأبيض".

- فيصل أبو أثنين: أقل من الطموحات

حينما كان ماركوس بايكيتا مرشحا للأهلي قال فيصل: "باكيتا مدرب جيد لكن لا أعتقد أنه يناسب فريق بحجم الأهلي عربيا وإفريقيا.. أعتقد أنهم بحاجة لمدرب أفضل منه".

وأضاف "الأهلي يمر بمرحلة انتقالية في الوقت الحالي ويحتاج لمدرب أفضل فنيا من باكيتا لإعادته لمنصة التتويجات من جديد".

وأردف "الفريق بالفعل يمتلك لاعبين جيدين فقط ينقصهم المدرب المناسب".

- خالد الشنيف: أقوى دفاع.. واستغلال الركلات الثابتة لكنه ضعيف الشخصية

سأل FilGoal.com خالد الشنيف حول مميزات باكيتا وعيوبه عندما كان مرشحا لتدريب الأهلي.

وقال الشنيف لـFilGoal.com: "هنالك شيئان يمتاز بهما باكيتا بشدة".

وأوضح "الجانب الدفاعي أولا. هو يعتمد على خطة دفاعية مع الاعتماد على المرتدات السريعة الهجومية".

وأضاف "هذا واضح بشدة. فأي فريق يقوم باكيتا بتولي مسؤولية تدريبه يكون هذا الفريق هو الأقوى دفاعيا طوال الموسم. مهما كان أسم الفريق".

وعن الميزة الثانية قال المحلل السعودي الشهير: "الركلات الثابتة. هو مدرب يهتم بشدة بالركلات الثابتة وممتاز جدا جدا جدا في الاستفادة منها وتدريب لاعبي فريقه على كيفية تنفيذها. سواء ركلات ركنية أو ركلات ثابتة".

وتابع الشنيف: "في حقيقة الأمر الأهلي فريق كبير للغاية ويقدر على جلب من هو أفضل".

وأكمل حديثه قائلا: "باكيتا برازيلي. والمدرب البرازيلي يُعرف عنه دائما ضعف شخصيته".

وأردف "أسم الأهلي كافي لجلب مدرب أفضل وأكبر من باكيتا".

- أحمد الطيب: يحتاج لمدرب مساعد قوي الشخصية.. ويعطي الحرية للمهاجمين

"باكيتا مدرب جيد لكنه يحتاج إلى لاعبين ملتزمين ويحتاج إلى مدرب مساعد قوي الشخصية".

"لابد أن يكون الجهاز المعاون قوي الشخصية ليكون الجهاز الفني مثاليا وأرشح وجود محمد أبو العلا وطارق مصطفى وأيمن عبد العزيز".

"باكيتا بإمكانه النجاح مع فريق جاهز العناصر والزمالك الآن جاهز العناصر".

"يعطي حرية كبيرة للمهاجمين دون قيود ودون خلل بالنظام العام للفريق، هو شخص طيب ومهذب ولا يتحمل وجود مشاكل داخل الفريق سواء خسارة أو سوء أخلاق من أي لاعبين".

- عيسى عبيد مهاجم الشباب الإماراتي: صنع خدمة بالرحيل عن الفريق

"باكيتا ارتكب العديد من الأخطاء خلال فترة توليه الإدارة الفنية للفريق".

وتابع "باكيتا كانت علاقته باللاعبين سيئة للغاية، وكان لا يثق في اللاعبين الإماراتيين".