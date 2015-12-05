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بالفيديو - أرسنال يتخطى سندرلاند بصعوبة.. ويونايتد يتعثر أمام وست هام

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بالفيديو - أرسنال يتخطى سندرلاند بصعوبة.. ويونايتد يتعثر أمام وست هام بالفيديو - أرسنال يتخطى سندرلاند بصعوبة.. ويونايتد يتعثر أمام وست هام

نجح أرسنال في تحقيق فوز مهم وصعب على ضيفه سندرلاند بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستطاع المدفعجية أن يصعدوا للمركز الثاني كما حقق الفريق الفوز الأول له منذ 3 مباريات.

بداية سيئة لأرسنال إلا أنهم نجحوا في التقدم بالدقيقة 33 من الشوط الأول بعد تمريرة رائعة من أوزيل انفرد بها كامبل ليسدد في الشباك.

لكن الفرنسي أوليفيه جيرو مهاجم أرسنال نجح في التسجيل لكن في شباك فريقه بالدقيقة 46 من الشوط الأول ليعدل النتيجة لسندرلاند.

الشوط الثاني بدأه أرسنال بالهدف الثاني بعد أن صحح جيرو الخطأ وسجل برأسية رائعة حول بها عرضية رامسي للشباك في الدقيقة 63.

ضغط من سندرلاند وتألق من بتر تشك ظل حتى الدقائق الأخيرة قبل أن يسجل رامسي الثالث في الدقيقة الأخيرة ويريح أعصاب فينجر ومشجعي أرسنال.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد أرسنال إلى 30 نقطة يحتل بهم المركز الثاني فيما تجمد رصيد سندرلاند عند 12 نقطة في المركز الـ17.

شاهد أهداف المباراة

على ناحية أخرى فشل مانشستر يونايتد في تحقيق فوز على ملعبه بعد أن تعادل سلبيا مع وست هام يونايتد على ملعب أولد ترافورد.

قائم دي خيا حرم وست هام من تسجيل هدفين في الشوط الأول عن طريق زاراتي وريد على الناحية الأخرى حاول يونايتد تسجيل عن طريق مارسيال لكن دفاع الهامرز تألق.

كما تألق دي خيا أمام مهاجمي وست هام وتصدى لانفراد تام من فيكتور موسيس جناح الهامرز.

وفي الشوط الثاني كاد يونايتد أن يسجل في أكثر من مناسبة لكن أدريان حارس وست هام تألق أمام مارسيال الذي أهدر فرصة محققة أخرى.

بتلك النتيجة يفشل فان جال في مواصلة اللعب على الصدارة ليهبط إلى المركز الرابع برصيد 29 نقطة كما وصل وست هام للمركز السادس برصيد 23 نقطة.

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فيديو اليوم السابع

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