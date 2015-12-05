بالفيديو - بي بي سي يقودون ريال مدريد لسحق خيتافي برباعية

(إفي): فاز ريال مدريد اليوم على ضيفه خيتافي بأربعة أهداف لواحد على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ14 من الليجا.

ويأتي هذا الفوز عقب الخروج الكارثي من بطولة كأس الملك بعد اشراك الروسي دينيس تشيرشيف الموقوف أمام قادش في كأس الملك الأمر الذي دفع لتوقيع عقوبة على الفريق بالإقصاء على الرغم من فوزه بمباراة الذهاب بدور الـ32 (3-1).

وقدم الريال خلال المباراة مستوى طيب للغاية خلال الشوط الأول الذي سجل فيه كل أهدافه الأربعة، ولكن الشوط الثاني كان مغايرا تماما.

أحرز كريم بنزيمة (ق4) الهدف الأول لريال مدريد عقب عرضية مثالية من بيبي حولها الفرنسي من لمسة واحدة داخل الشباك.

لاحت ثاني فرصة للريال (ق8) من ركلة حرة سددها البرتغالي كريستيانو رونالدو ولكن الحارس جوايتا تمكن من ابعادها لركنية.

عادت الخطورة مجددا مع بنزيمة عقب عرضية متقنة من الكولومبي خاميس رودريجز حولها الفرنسي بالرأس ولكن جوايتا تصدى لها (ق11).

أضاف بنزيمة (ق16) الهدف الثاني لريال مدريد بعد تمريرة علوية من خاميس للويلزي جاريث بيل جهزها بالصدر لرونالدو ولكن الأخير لم يلحق بها لتصل للفرنسي الذي سددها مسجلا الهدف الثاني.

كانت أول فرصة خطيرة للضيوف (ق25) بتسديدة قوية من داميان سواريز لاعب خيتافي مرت فوق العارضة.

تمكن الريال من إضافة هدف ثالث (ق35) بعد عرضية من خاميس مررها كريستيانو برأسه للخلف لتصل لبيل الذي سددة الكرة لتعانق الشباك.

أضاف رونالدو الهدف الرابع (ق38) عقب مرتدة وبينية مثالية من كروس تبعتها كرة أرضية زاحفة سكنت شباك جوايتا.

وتعد هذه أول مرة يسجل فيها ثلاثي الـ"بي بي سي" معا في نفس المباراة منذ الخامس من أبريل 2015 أمام جرانادا.

أجرى رفائيل بنيتيث مدرب ريال مدريد الإسباني تغييره الأول (ق61) بخروج الكرواتي لوكا مودريتش ونزول مواطنه ماتيو كوفاسيتش.

تمكن اللاعب أليكسيس من تسجيل هدف لخيتافي من كرة ثابتة حولها بالرأس لداخل شباك الكوستاريكي كيلور نافاس (ق70).

دفع بنيتيث بتغييره الثاني بنزول خيسيه وخروج بنزيمة الذي قدم مباراة طيبة للغاية اليوم (ق77) ثم أتبعه بخروج بيبي (ق86) ونزول ألبارو أربيلوا.

مرت الدقائق المتبقية في المباراة دون خطورة حقيقية حتى أطلق الحكم صافرته.

بهذا الفوز أصبح رصيد الريال 30 نقطة في المركز الثاني مؤقتا بفارق نقطة واحدة عن أتليتكو الثالث الذي سيلعب لاحقا مع غرناطة، وثلاث نقاط عن برشلونة المتصدر الذي سيحل ضيفا على فالنسيا أيضا اليوم في ملعب ميستايا.

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