بالفيديو - هاتريك محرز يعيد ليستر سيتي لصدارة الدوري الإنجليزي

(إفي): عاد فريق ليستر سيتي للانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميير ليج" بعدما عاد بفوز من خارج الديار أمام سوانزي سيتي (0-3) اليوم السبت في إطار مباريات الجولة الـ15.

واستغل "الثعالب" تعثر منافسه المباشر مانشستر سيتي الذي سقط في فخ الهزيمة أمام مضيفه ستوك سيتي بثنائية نظيفة لينقض على الصدارة من جديد.

ويدين أبناء الإيطالي كلاوديو رانييري بهذا الفوز الغالي للمهاجم الجزائري المتألق رياض محرز صاحب الأهداف الثلاثة "هاتريك" في الدقائق 5 و23 و68 على الترتيب، ليترقي للمركز الثالث بين هدافي البطولة برصيد 10 أهداف.

وتقدم الضيوف في النتيجة مبكرا بعد 5 دقائق بعد ركلة ركنية نفذها مارك ألبرايتون ليقابلها رياض محرز برأسه في الشباك، قبل أن يضاعف اللاعب نفسه النتيجة لفريقه في الدقيقة 23 بعد تمريرة طويلة من الفرنسي نجولو كانتي لمحرز الذي كان في وضعية تسلل ولكن الحكم لم يحتسب شيء ليمهد الكرة داخل منطقة جزاء سوانزي ويضعها بيسراه على يمين البولندي لوكاس فابيانسكي.

وعاد محرز لزيارة شباك سوانزي من جديد بعد جملة جماعية بين نجولو الذي مرر لجيمي فاردي داخل منطقة الجزاء الذي آثر التمرير لمحرز الذي لم يتوانى في تسديد الكرة بيمناه قوية في شباك فابيانسكي.

وبهذه النتيجة ينفرد ليستر سيتي بصدارة الترتيب من جديد برصيد 32 نقطة، وبفارق نقطتين أمام الوصيف أرسنال الذي فاز على سندرلاند، بينما تجمد رصيد سوانزي عند 14 نقطة في المركز الخامس عشر.

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