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مباشر المواجهة الحاسمة- حلم الأولمبياد.. مصر 0-1 مالي..محمود حمدي يسجل في مرماه

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مباشر المواجهة الحاسمة- حلم الأولمبياد.. مصر 0-1 مالي..محمود حمدي يسجل في مرماه مباشر المواجهة الحاسمة- حلم الأولمبياد.. مصر 0-1 مالي..محمود حمدي يسجل في مرماه

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للمواجهة الحاسمة بين منتخب مصر الأوليمبي ومنتخب مالي.

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ق19) ركلة ركنية نفذت داخل منتخب مصر سددها لاعب مالي برأسه، محمود حمدي حاول تشتيت الكرة لكنها تحولت فش شباك مسعد عوض.

- الأول لمالي!

9) تمريرة متبادلة بين حسين رجب وكهربا، انتهت تحت قدم الأخير في مواجهة المرمى لكن اللعب سدد الكرة برعونة شديدة في يد الحارس.

5) تمريرة سحرية لكهربا داخل منطقة الجزاء. تسلمها اللاعب ثم توغل داخل منطقة الجزاء لكن سددها برعونة بعيدة عن الثلاث خشبات.

3) هجمة أولى للمنتخب الوطني، كرة ساقطة داخل منطقة جزاء مالي خرج الحارس من مرماه وحاول تشتيت الكرة لكنها اصطدمت في نيدفيد واتجهت نحو المرمى لكن مرت بجوار القائم.

انطلاق المباراة

أحداث اللقاء

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فيديو اليوم السابع

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