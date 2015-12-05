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مصرع أمين شرطة وإصابة 2 وضبط 16 فى مشاجرة بين عائلتين بطهطا

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مصرع أمين شرطة وإصابة 2 وضبط 16 فى مشاجرة بين عائلتين بطهطا مصرع أمين شرطة وإصابة 2 وضبط 16 فى مشاجرة بين عائلتين بطهطا
شهدت منطقة الساحل دائرة قسم شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج مشاجرة بين بعض أفراد عائلتى "السحالبة والمغاربة" تبادل خلالها الطرفان إلقاء الطوب والحجارة فيما بينهما وإطلاق الأعيرة النارية مما نتج عنه مصرع أمين شرطة وإصابة موظف وطالب.

كان اللواء أيمن الملاح، حكمدار المديرية نائب المدير قد تلقى بلاغا بوقوع مشاجرة بناحية ساحل طهطا، دائرة القسم ووجود متوفى ومصابين.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد عمر الخطاب، رئيس فرع بحث الشمال، الرائد محمد مجلى، رئيس مباحث القسم بوقوع مشاجرة بين بعض أفراد عائلتى "السحالبة، المغاربة" تبادل خلالها الطرفان إلقاء الطوب والحجارة فيما بينهما وإطلاق بعض الأعيرة النارية من بندقية خرطوش كانت بحوزة أحد المتهمين من أفراد العائلة الأولى بسبب خلافات الجيرة.

نجم عن المشاجرة وفاة أمين الشرطة أحمد ع خ" 30 سنة "إثر إصابته "بطلق خرطوش أسفل الصدر" وإصابة مصطفى ع خ "25 سنة" موظف بالأزهر، بطلق خرطوش بالوجه والصدر "شقيق المتوفى ومصطفى ج ع" 16 سنة "طالب" بطلق خرطوش بالوجه والصدر، والعين اليمنى "نجل شقيق المتوفى" ينتمون لعائلة المغاربة تم نقلهم لمستشفى طهطا المركزى.

انتقلت قيادات المديرية نظامية وبحثية وضباط وحدة مباحث القسم ومجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بالتنسيق وفرع الأمن العام وقد تم السيطرة على الموقف والفصل بين الطرفين وتمكنت القوات من ضبط "16" شخصا من طرفى المشاجرة جـار ســؤال أحــد أهليــة المتوفـى والمصابين، تم تعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة بالمنطقة، كلفت إدارة البحث الجنائى بسرعة ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2634 إدارى القسم لسنة 2015 وجار العرض على النيابة العامة.
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