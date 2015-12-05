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جامعة المنصورة توقع برتوكول تعاون مع معهد إليكانتا لطب العيون

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جامعة المنصورة توقع برتوكول تعاون مع معهد إليكانتا لطب العيون جامعة المنصورة توقع برتوكول تعاون مع معهد إليكانتا لطب العيون
وقع الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة والبروفيسور جورج اليو ممثلا عن معهد إليكانتا للعيون بجامعة ميجل هارنانديز بأسبانيا برتوكول تعاون فى مجال طب وجراحة العيون بين مركز طب وجراحة العيون بجامعة المنصورة بجمهورية العربية ومعهد إليكانتا بجامعة ميجل هارنانديز بأسبانيا.

يأتى ذلك بحضور الدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب والدكتور أحمد بدوى وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث والدكتور أشرف سويلم ممثلا عن مركز طب وجراحة العيون والدكتور رشيد اللقانى رئيس قسم العيون.

تشمل الاتفاقية تبادل الخبرات وتحسين الكفاءة العلمية والمهنية لأطباء العيون حديثى الخبرة عن طريق إجراء البحوث الإكلينيكية المشتركة فى مجال طب وجراحة العيون بين الجامعتين كما يشمل الاتفاق تبادل الأطباء العاملين بكلتا الجامعتين فى شتى المجالات الرمدية للإسهام فى برامج البحوث الاكلينيكية المشتركة والإشراف المشترك على إعداد رسائل الدكتوراه لأطباء العيون بجامعة المنصورة.

وأشار الدكتور محمد القناوى أن الجامعة لديها خطة طموحة للتواصل مع الجامعات الدولية المتميزة وتبادل الخبرات العلمية والطبية وعمل شراكة حقيقية وتبادل أعضاء هيئة التدريس لنقل الخبرات المتميزة للأطباء داخل الجامعة، مما يعود بالنفع على المريض المصرى والارتقاء بالمنظومة الطبية.

ويجب أن نضطلع على الخبرات العالمية ولا ننغلق على أنفسنا من خلال الاتفاقيات الدولية مع المراكز والجامعات المتميزة مثل جامعة إليكانتا والمتميزة فى مجال طب وجراحة العيون.

وعقب توقيع البرتوكول قام البروفيسور جورج اليو بعقد محاضرة للأطباء بمركز العيون وعمل زيارة لمركز جراحة الكلى والمسالك البولية.

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مصر 365

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