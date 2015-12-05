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بالصور.. وزير الكهرباء يقرر عقد اجتماع أسبوعى لمتابعة مشروعات السويس

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بالصور.. وزير الكهرباء يقرر عقد اجتماع أسبوعى لمتابعة مشروعات السويس بالصور.. وزير الكهرباء يقرر عقد اجتماع أسبوعى لمتابعة مشروعات السويس
قرر الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، عقد اجتماع متابعة أسبوعى للشركات المسئولة عن تنفيذ المشروعات الكبرى لمحطات الكهرباء بالسويس.

وتفقد الوزير برفقة اللواء العربى السروى محافظ السويس، محطة توليد كهرباء عتاقة لمتابعة أعمال التأهيل والتطوير بالوحدتين الثالثة والرابعة بطاقة إجمالية قدرها 600 ميجاوات، بتكلفة 400 مليون جنيه تقريبا، وبدأت أعمال التأهيل يوم 25 نوفمبر ومن المقرر أن تنتهى في مارس 2016 وافتتاحهما ودخولهما الخدمة على الشبكة الموحدة للكهرباء فى أبريل ومايو 2016. كما تفقد الوزير والمحافظ أعمال إنشاء محطة السويس الحرارية الجديدة لتوليد الكهرباء بطاقة 650 ميجاوات بتكلفة تقدر بـ5.3 مليار جنيه وتنتهى الأعمال بها فى 30 أبريل المُقْبِل.

واستمع شاكر والسروى خلال الجولة بالمحطتين إلى عرض من المهندسين بشأن الأعمال التى تتم والشركات المشاركة فى الإنشاءات، وقدم وزير الكهرباء الشكر للشركات المنفذة للمشروعات على إنجازها فى وقت قصير، مؤكّدًا أهمية المتابعة المستمرة مع هذه الشركات، مشيرًا إلى ضرورة وضع جدول زمنى للانتهاء من الأعمال بالمحطتين.

رافق المحافظ والوزير فى الجولة، المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء، والمهندس جابر دسوقى رئيس مجلس الشركة القابضة للكهرباء، والمهندس أحمد الحسينى عبد الله، رئيس مجلس شركة شرق الدلتا لتوليد الكهرباء، والمهندس محمد عباس، رئيس قطاع محطة كهرباء السويس الحرارية، وقيادات الكهرباء بشركة شرق الدلتا لتوليد الكهرباء.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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