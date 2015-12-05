رئيس انتخابات بنى سويف: 354 قاضيًا يشرفون على دائرتى بنى سويف والواسطى

أكد المستشار محمد البنا، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات فى محافظة بنى سويف، تسكين جميع القضاة المشرفين على اللجان والمقرر إجراؤها غدًا وبعد غد بدائرتى بنى سويف والواسطى لافتًا إلى عدم تلقيه اعتذارات للقضاة عن المشاركة فى الإشراف على اللجان.

وأضاف فى تصريحات صحفية أنه جارٍ تسليم القضاة والموظفين المعاونين لهم الصناديق والمظاريف التى تحتوى على الحبر الفسفورى وبطاقات الاقتراع والتصويت.

يذكر أن عدد القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية بالدائرتين الموقوفين بحكم قضائى، 354 قاضيًا منهم 205 فى لجان بنى سويف الفرعية و125 للواسطى بجانب 24 قاضيًا يترأسون اللجان العامة، بالإضافة إلى أن المقاعد المتنافس عليها بالدائرتين 5 مقاعد (بنى سويف 3 مقاعد ،الواسطى 2 مقعد) وعدد المرشحين 57 مرشحا (36 مرشح ببنى سويف و21 بالواسطى، أما اللجان العامة 2 لجنة والفرعية 330 لجنة، ومن لهم حق التصويت فى انتخابات الدائرتين 620 ألفًا و995 مواطنًا