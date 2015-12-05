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"المصرى الدولى لحقوق الإنسان" بالإسماعيلية يطالب بحملة ضد "الالتهاب السحائى"

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"المصرى الدولى لحقوق الإنسان" بالإسماعيلية يطالب بحملة ضد "الالتهاب السحائى" "المصرى الدولى لحقوق الإنسان" بالإسماعيلية يطالب بحملة ضد "الالتهاب السحائى"
أصدر المجلس المصرى الدولى لحقوق الإنسان بيانًا اليوم بعنوان "الوقاية خير من الوباء"، لمطالبة وزير الصحة بسرعة انطلاق حملة قومية لتطعيم أطفال الإسماعيلية ضد المرض الوبائى "الالتهاب السحائى".

وقال البيان، إن حق الحياة أولى حقوق الإنسان لأنه من حق أبنائنا التطعيم ضد أى أمراض موسمية فى حملات قومية وبناء على تصريحات وزارة الصحة تطعيم 5 ملايين طفل ضد الالتهاب السحائى فمن حق أطفال الإسماعيلية أن يكونوا ضمن الحملة القومية.

وحذر تامر الجندى المنسق العام للمجلس من تقاعس وزارة الصحة وتأخير مخصصات الإسماعيلية من توافر الكميات اللازمة لتطعيم كافة أطفال الإسماعيلية ضد هذا المرض قبل أن يتفشى ويتحول إلى وباء يهدد السلام المجتمعى والصحة العامة لأبنائنا مستقبل .

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مصر 365

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