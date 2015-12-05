بالصور.. زائرو شرم الشيخ يطالبون برحلات منتظمة لإنعاش السياحة

طالب عدد من الشباب المصرى بضرورة وجود رحلات سياحية منتظمة للمناطق السياحية المصرية مثل شرم الشيخ لإنعاش الحركة السياحية.

وأكد الشباب أنه لولا الظروف الأخيرة التى أحاطت بمدينة شرم الشيخ ما كنا تعرفنا على جمال المدينة التى تحظى بأجمل شواطئ فى الدنيا.

والتقى "اليوم السابع" عددا من الشباب الذين زاروا المدينة ضمن رحلات وزارة الشباب والرياضة للمدينة للمشاركة فى عدد من الفعاليات .

يقول جرجس حنا أحد الشباب إننا نشارك ضمن وفد الأسقفية بشرم الشيخ ونزلنا فى أحد الفنادق وبصراحة كان الفندق مغلقًا تمام، واعتبر أن نزول ألف شاب وفتاة للفندق أعاد الحياة للعاملين مرة أخرى وحرك الحياة فى الفندق بعد أن كان أغلق أبوابه.

وأضاف: "بصراحة أنا منبهر جدًا من جمال المدينة وأول مرة فى حياتى أزورها ولا أعرف أسباب عدم زيارة شباب مصر للمدينة من قبل .

وطالبت ماريان لويس بألا تقتصر زيارات شرم الشيخ على أحداث الكوارث فقط وقالت: "يعنى لولا حادث الطائرة كان عمرنا ما شفنا شرم، وشعرت بالفرحة فى أعين العاملين بالمدينة وفى المحال التجارية وعلى الشواطئ لتواجدنا هناك، وتكثيف الرحلات ليس لشرم فقط لكن لكل المناطق السياحية والأثرية بمصر حتى يعرف كل شاب تاريخ بلده.

من جانبه قال الإعلامى السيد السعدنى: "مدينة شرم الشيخ رائعة ولكن ما يحدث ضدها من مؤامرات يحتاج إلى وقفة وإلى تسيير رحلات مستمرة لها وأيضًا للغردقة ولكل المدن التى تضررت سياحيا، مضيفًا: "لقد زرت أغلب الشواطئ والأماكن العامة والمحال التجارية والمدينة تحظى بأمن على أعلى مستوى وبصراحة أيضًا مدينة شرم رائعة لا يكاد يكون لها مثيل.

وأضاف السعدني أننا بحاجة إلى أن نستمتع ببلادنا الفترة المقبلة وأن ندعمها من خلال رحلات مدروسة تعيد الحركة للمدينة على الأقل الحركة التجارية لضمان الحفاظ على العاملين وعدم إغلاق المتاجر أو الفنادق وتوقع السيد السعدنى أن تعود الحركة قريبًا لشرم الشيخ التى تعد من أجمل مدن العالم .



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