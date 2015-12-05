مرشح "الوفد" الخاسر بدكرنس يتظلم من تصويت"متوفيين"فى الانتخابات

تقدم طارق عبد العزيز مرشح حزب الوفد الخاسر بدائرة دكرنس وبني عبيد،بتظلم الى اللجنة العليا من نتيجة الانتخابات بالدائرة.

وأشار عبد العزيز فى التظلم الي أن متوفيين فى عدد من القرى موقع امام اسماءهم بالكشوف ومشاركين فى التصويت،ما يعنى وجود شبهة مخالفات بالعملية الانتخابية.

وقال عبد العزيز لـ" اليوم السابع"انه بصدد التقدم بطعن لمحكمة القضاء الاداري ،بعدما حصل على شهادات وفاة لعدد من الناخبين الموقعين بالكشوف .

يذكر أن عبد العزيز خسر بفارق 117 صوت عن الفائز بالمقعد الثاني بدائرة دكرنس وبنى عبيد .