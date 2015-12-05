بالصور..مدير أمن الغربية يجتمع بمساعديه للتأكيد على حسن التعامل مع المواطنين

عقد اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن الغربية اجتماعًا مع قيادات المديرية ومساعدى المدير وضباط إدارة تأمين الطرق للتأكيد على حسن معاملة المواطنين وتوعيتهم بالظروف الأمنية الراهنة التى تمر بها البلاد فى إطار سياسة وزارة الداخلية وتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بعقد اجتماعات مع الضباط والقوات.

ووجه مدير أمن الغربية بحسن معاملة المواطنين وعدم قبول أى تجاوز من أعضاء هيئة الشرطة معهم، والبعد عن مواطن الإثارة وعدم التعنت أو التعسف فى استعمال حق مع المواطنين واحترام حقوق الإنسان.

كما وجه مدير أمن الغربية بتطوير وتفعيل دور الأكمنة بدائرة المديرية وتشغيلها بصورة فعالة دون تعطيل المواطنين وحسن معاملتهم دون أى تجاوزات من أى نوع.

كما ناقش مدير أمن الغربية خلال الاجتماع الاستعدادات الأمنية لتأمين الكنائس خلال فترة الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيد ومنظومة العمل الأمنى ورفع معنوياتهم، كما أكد تعزيز دور ضباط العلاقات العامة وحقوق الإنسان فى التفاعل والتواصل مع المواطنين والمحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم وضبطها وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى كافة المجالات.

وشدد على الضباط والأفراد بالحالات المحددة قانوناً لاستخدام الأسلحة وحسن معاملة المواطنين وعدم التجاوز وضبط النفس وتنفيذ القانون بكل حزم وحسم.



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