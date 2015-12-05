بالصور.. الرحلات السياحية من المصريين تنعش حركة التسوق بشرم الشيخ ليلاً

أكد عدد من مديرى المحال التجارية بمدينة شرم الشيخ، أن زيارة الوفود المصرية لمناطق التسوق كسر حدة الركود الكبير منذ خروج السياح الروس من المدينة جراء حادث الطائرة.

من جانبه أكد شريف نعمان مدير جنينة سيتى بشرم الشيخ لـ"اليوم السابع"، أن الحركة بحاجة إلى تحرك حكومة يتعلق بتأجيل أو إلغاء مستحقات الكهرباء والتأمينات، لافتًا إلى أن جنينة سيتى تدفع نحو 600 ألف جنيه كهرباء شهريًا، وتأجيلها لفترة 3 أشهر لا يكفى ولا يحل أزمة.

كما طالب بالتحرك المباشر نحو السياحة الروسية، معتبرًا أن الحركة لا تزال ضعيفة ولا يمكن للسياح المصريين أن يحلوا محل الأجانب.

وأضاف أنه لابد من فتح قنوات مع شركات الطيران لأنها أيضًا متضررة، خاصة الطيران المتوسط.

من جانب آخر انتشرت أفواج من المصريين بأعداد تتراوح من 3 إلى 5 آلاف مصرى بمدينة شرم الشيخ للتسوق ما أحدث نوعًا من الزخم بالمدينة والحيلولة دون إغلاق بعض الفنادق المتضررة جراء ضعف السياحة الغربية.

الأفواج أحدثت حالة من الارتياح لدى العاملين بقطاع السياحة للتعبير عن حالة الأمن بالمدينة وهو ما يرد على الأحداث التى أعقبت سقوط الطائرة الروسية.

وتتراوح نسب الإشغال فى الفنادق من 12 إلى 5% بشرم الشيخ وسط توقعات بتحسنها تدريجيًا مطلع العام الجديد.

من جانبه أعرب محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة عن اهمية عودة السياحة لشرم الشيخ معتبرًا أن الأعداد الكبيرة التى تتواجد بالمدينة حاليًا ترد على كل الاكاذيب وما يحاط بالمدينة من أحداث .

وأضاف فودة لـ"اليوم السابع" أن شرم واحدة من أهم 5 مدن فى العالم ومن أكثرها أمنًا، وأن ما حدث يصب لمصلحة أطراف أخرى فى المنطقة لا تريد الاستقرار لمصر، مشيدًا بالدعم العربى لمصر وبتوجيه رحلات خلال الفترة المقبلة للسياحة خاصة فترة الإجازات .



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