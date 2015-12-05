البشير: أغلقنا المركز الثقافى الإيرانى بالخرطوم وطهران لم تمول مشروعات لدينا

قال الرئيس السودانى، عمر البشير، إن السودان لا تعرف الصراع السنى الشيعى وبعيده كل البعد عن هذا الصرع، مشيرا إلى أن الخرطوم كانت علاقتها قوية بإيران خاصة على مستوى التصنيع العسكرى ولكن تلك العلاقات الآن منقطعة.

وأضاف "البشير" فى لقاء له على فضائية "العربية"، أن إحدى القيادات الإيرانية أعلن أن طهران سيطرت على 4 عواصم عربية ومنهم العاصمة اليمنية صنعاء بواسطة الحوثيين، لافتا إلى أن موقف إيران جعل الخرطوم تتخذ بغلق المركز الثقافى الإيرانى الذى كان يقوم بالتبشير للمذهب الشيعى داخل السودان ووقف الأنشطة الثقافية مع طهران.

وأوضح الرئيس السودانى، أن الأشقاء فى الخليج كانوا متخوفين من النشاط الإيرانى فى السودان، مشيرا إلى أن الممول الأساسى لمشروعات السودان هى الصناديق العربية الخليجية، نافيا تمويل إيران لأى مشروع داخل الخرطوم.