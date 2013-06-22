ماذا سترتدي أحلام ونانسي في آراب آيدول هذه الليلة؟

على مدار حلقات مضت، أطلّت علينا النجمتان أحلام ونانسي عجرم في برنامج "آراب آيدول" Arab Idol بأزياء متنوعة. بعضها لاقى استحسان جمهورهما، فيما حصد بعضها الآخر الكثير من الانتقادات، اللاذعة أحياناً. وبعيداً عن أحكام الجمهور، شكلت إطلالات نانسي وأحلام حديث الصحافة على مدى أشهر.

أحلام التي غيّرت إطلالتها كلياً، حيث فقدت الكثير من وزنها وعدّلت في أسلوبها في اختيار الملابس، بعد أن كانت تنتقي الأزياء البرّاقة وتتباهى بعرض مجوهراتها الثمينة التي لم تغب عن إطلالاتها هذا الموسم أيضاً، بدت أقل صخباً وأكثر انسجاماً مع الموضة. فقد اهتم المصمّم اللبناني طوني يعقوب بإبراز أناقتها بما يتماشى مع صيحات الموضة الجديدة، كإطلالتها اللافتة بالبنطلون الأسود والسترة الذهبية التي منحتها الكثير من الإشراق والتألق.

أما نانسي، التي حملت معظم إطلالاتها توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، فقد سجلت خياراتها، بالإجمال، نجاحاً متوقعاً، إذ لطالما تميّزت بذوقها الشبابي، واختيارها للأزياء التي تليق بها كالفستان الأزرق المطرّز القصير الذي احتضن منحنيات جسمها بكثير من الأناقة.

ومع وصولنا إلى الحلقة الأخيرة من هذا البرنامج، نستعيد بعض الإطلالات السابقة، وننتظر بشوق الإطلالات الختامية لهاتين النجمتين. فبرأيك ما هي الألوان التي ستختارها كل منهما وهل سترتديان الفساتين أم أزياء أخرى؟