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وزارة الدفاع الروسية: تصريحات واشنطن حول سوريا تشبه "مسرح العبث"

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وزارة الدفاع الروسية: تصريحات واشنطن حول سوريا تشبه "مسرح العبث" وزارة الدفاع الروسية: تصريحات واشنطن حول سوريا تشبه "مسرح العبث"

> قالت وزارة الدفاع الروسية إنها تعتقد أن التصريحات الأخيرة للولايات المتحدة بشأن الوضع فى سوريا تستند إلى معايير مزدوجة.

ونقلت وكالة أنباء نوفوستى الروسية عن المتحدث باسم الوزارة ايجور كوناشينكوف قوله فى مؤتمر صحفى بموسكو اليوم السبت "بشكل عام، تصريحات ممثلى وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة الخارجية التى جاءت مؤخرا تشبه "مسرح العبث" وتستند إلى معايير مزدوجة".

وأضاف "أحيانا يرون وأحيانا أخرى لا يرون، وأحيانا يقسمون المعارضة إلى معتدلة وغير معتدلة، وحتى الإرهابيين عندهم مقسمون إلى سيء وسيء جدا" مشيرا إلى أن الجانب الروسى قد تحدث مرارا عن مخاطر العبث مع الإرهابيين.

وقال "بالإضافة إلى ذلك، أكدنا أن مثل هذه المواقف يمكن أن تؤدى إلى سيل الدماء فى شوارعنا وشوارعكم ونحن مقتنعون أن الإرهاب شر مطلق ويجب محاربته بكل مظاهرة".
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