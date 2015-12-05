أخبار الأردن اليوم .. مواطن يضرب رئيس الوزراء الأردنى بالحذاء

>تناولت أخبار الأردن اليوم قيام أحد الأشخاص الأردنيين ويدعى (مفلح المحاسنة) بإلقاء حذاء تجاه المنصة التي كان يتواجد عليها رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور أثناء لقائه بالمواطنين في محافظة جرش.

وأوضحت أخبار الأردن اليوم، أنه بمجرد أن أنهى "النسور" كلمته فوجىء بقيام المواطنين برفع أيديهم لطلب الحديث، لكن النسور رفض ذلك، مما آثار استياء المواطنين وغضبهم، الأمر الذي أدى إلى حالة من الفوضى والإرباك، وإقدام أحد المواطنين وهو متقاعد عسكري على رمي حذاء تجاه المنصة دون أن يصيب رئيس الوزراء الأردني.

وأن الأجهزة الأمنية الأردنية أخرجت المشاركين والصحفيين من القاعة وتحفظت على معداتهم وكاميراتهم ومنعتهم من استكمال التصوير.

وتصدرت أخبار الأردن اليوم، أوصى المشاركون في اختتام فعاليات افتتاح المكتب الإقليمي لتنمية علوم الفلك في المنطقة العربية التابع للاتحاد الفلكي الدولي اليوم بإيصال أفكار ومفاهيم علوم الفلك والفضاء لأكبر عدد من شرائح المجتمع من خلال المؤسسات التعليمية بتخصيص مناهج دراسية ومنح للطلاب.

وأبرزت أخبار الأردن اليوم، اختيار المشاركون، المملكة مقراً إقليميا للمنطقة العربية في مجال علوم الفلك، ومدير عام المركز الجغرافي الدكتور عوني الخصاونة مديراً للمكتب الاقليمي، مشيرين إلى أن المكتب يهدف لتفعيل دور علوم الفلك في دعم برامج التنمية المستدامة في الدول العربية وإبراز مستجدات التقنيات الفضائية والاكتشافات الفلكية.

كما أوصوا بالمساعدة في بناء تلكسوب بصري قطر 1.5 متر في الأردن، وإنشاء المزيد من الجمعيات والأندية الفلكية في الدول العربية، واستعمال المراصد الفلكية المتوافرة في الوطن العربي لإجراء البحوث والدراسات المتخصصة، وإعداد صفحة إلكترونية مرتبطة بموقعي الاتحاد الفلكي الدولي والمكتب الدولي لعلم الفلك من أجل التنمية.

ودعا المشاركون إلى التشبيك مع المكاتب الإقليمية الأخرى وتبادل الخبرات والزيارات العلمية والطلبة الدارسين والباحثين في هذه العلوم، وإقامة مؤتمر عربي سنوي يشارك فيه أعضاء المكتب الإقليمي لعلوم الفلك وإعداد خطة إستراتيجية لهذا المكتب للسنوات الخمس المقبلة 2015 – 2020، وإعداد رواد فضاء عرب وإجراء التجارب الفضائية العربية مع تأسيس مختبرات لهم، وتفعيل مرصد مراغة في جامعة آل البيت ومعهد علوم الفضاء والفلك فيها.

وتم انتخاب اللجنة التوجيهية للمكتب الإقليمي؛ من التالية أسماؤهم: رئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور حميد النعيمي الذي يشغل منصب رئيس جامعة الشارقة من العراق رئيساً ، ومن الأردن الدكتور عوني الخصاونة والمهندس إبراهيم البداوي ، ومن سلطنة عمان الدكتورصالح الشيداني، ومن فلسطين الدكتورسليمان بركة، ومن الجزائر الدكتورصالح جمال الميموني، ومن البحرين الدكتورشوقي الدلال، ومن لبنان الدكتور روجي حجار، ومدير مكتب الفلك للتنمية والتطوير في الاتحاد الدولي الدكتوركيفين جوفندر، ومدير مرصد بركان للفيزياء الفلكية في أرمينيا الدكتورهايك هروتنيال.

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