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إحالة 22 حالة توصيل مرافق للنيابة بالزقازيق بعد ثبوت تزويرها

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إحالة 22 حالة توصيل مرافق للنيابة بالزقازيق بعد ثبوت تزويرها إحالة 22 حالة توصيل مرافق للنيابة بالزقازيق بعد ثبوت تزويرها
قرر الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، إحالة 22 موافقة توصيل مرافق بمنطقة الغشام إلى النيابة العامة بعد ثبوت تزويرها.

وكان اللواء ممدوح طه رئيس مركز ومدينة الزقازيق، أعد مذكرة للعرض على المحافظ للإحالة إلى المستشار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية بعد ثبوت التحقيقات بأنها مزورة.

كما قام أيضا بحملات إزالة على التعديات فى نطاق المدينة خلال فترة الانتخابات وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 40 حالة تعد، وتم ضبط عدد 2 لودر وحفار وعدد 16 خلاطة خرسانية تقوم بالعمل المخالف بالبناء بدون ترخيص.

يذكر أن منطقة الغشام تقع على مدخل مدينة الزقازيق وتحولت من أراض زراعية إلى أبراج شاهقة بطريقة عشوائية، وأثبت التحقيقات أن مئات من تلك الأبراج تم إنشاؤها برخص مزورة.

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