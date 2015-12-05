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"الأرصاد": استمرار انخفاض درجات الحرارة لنهاية الأسبوع الجارى

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"الأرصاد": استمرار انخفاض درجات الحرارة لنهاية الأسبوع الجارى "الأرصاد": استمرار انخفاض درجات الحرارة لنهاية الأسبوع الجارى
قال وحيد سعودى المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة تتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية حتى نهاية الأسبوع، حيث سيسود طقس مائل للبرودة خلال ساعات النهار وشديد البرودة ليلا، يصل أحيانا لحد الصقيع على بعض المحافظات مثل وسط سيناء.

وأضاف وحيد سعودى فى تصريحات صحفية، أن انخفاض درجات الحرارة سيكون مصحوبا بتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على السواحل الغربية للبلاد عند الإسكندرية ومطروح أو السواحل الشرقية عند مدينتى رفح المصرية والعريش، ما يزيد من برودة الطقس ونشاط الرياح والذى يؤدى بدوره إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية فوق مسطحى البحرين الأحمر والمتوسط حتى بعد غد الاثنين.

وأرجع سعودى أسباب الاضرابات الجوية لأننا مازلنا فى فصل الخريف "جغرافيا" والذى ينتهى يوم 20 ديسمبر الجارى على أن يبدأ فصل الشتاء يوم 21 ديسمبر.

وتابع سعودى، لكن بالرغم من البداية والنهاية الجغرافية لأى فصل، فهناك بداية مناخية قد تبدأ قبل البداية الجغرافية أو بعدها بـ10 أو 15 يوما تقريبا، يضاف لذلك بأن النصف الثانى من فصل الخريف على خاصة الأيام الأخيرة منه يأخذ سمات عديدة من فصل الشتاء".

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مصر 365

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