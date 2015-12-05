وزير التعليم يؤكد دراسة تعديل شروط السن للمبتكرين والطلاب المخترعين

كرم الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، الطلاب الموهوبين والمتميزين الذين حققوا مراكز متقدمة على المستوى المحلى والعالمى بالمجالات العلمية والرياضية والموسيقية.

وأعرب الوزير عن سعادته بالنماذج المشرفة ، مؤكدا أن أهم أنوع الاستثمار فى عقول البشر، وأن هذه النماذج تحتاج للإهتمام والعناية على كافة مستويات الدولة ، باعتبارهم حجر الزاوية فى تطوير المجتمع لخدمة بلدهم.

وأشار الهلالى، إلى أن الوزرة تعمل على الاهتمام بتفعيل الأنشطة التربوية، لتكوين جوانب الشخصية لدى الطفل، مؤكدا أن جميع الدول المتقدمة فى التعليم تعمل على تقديم نسبة 70% من المعارف، و30% أنشطة.

وقال الوزير ، أنه لابد من الاهتمام بالطفل المتميز فى الابداع وتوفير كل الدعم له لممارسة الأنشطة

ووجه الوزير كلمة للطلاب الموهوبين قال فيها ، "أملنا فيكم أن تكونوا قادة وعلماء المستقبل وتفيدوا هذا البلد وتحافظوا عليه أنتم شرف كبير لمصر".

واستمع الوزير إلى الطلاب ومقترحاتهم بوجود مدارس تتبنى المخترعين لتشجيعهم، ووجود مؤسسة علمية تنسق المؤتمرات والمسابقات، وتعديل شروط السن بالنسبة للمبتكرين والطلاب المبدعين ، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات من جانب الوزارة فى السفر.

وأكد الوزير أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية ، بالاهتمام بالطلاب المتفوقين وتقديم الرعاية والدعم لهم وأن يكون هناك مدرسة للمتفوقين فى كل محافظة.

وفى نهاية الحفل، قدم الوزير للطلاب شهادات تقديرا لهم وتشجيعا لاستكمال مسيرة تفوقهم وإبداعهم ، حيث جاء الطالب أحمد السيد كمال المركز الأول فى بلجيكا، ومازن طه إبراهيم مركز ثانى فضية، ومحمد عبد الصمد فهمى ميدالية برونزية مركز ثالث فى مجال التايكندو ، والطالب وليد محمد السيد عبادى والذى حصل على لقب أصغر مخترع عربى يفكر فى إنتاج طاقة صديقة للبيئة، والطالبة صفاء طه فى تطوير برنامج إكسل.

و تضمنت القائمة الطالب أحمد عاطف صادق ، المسئول عن تدريب طلاب المرحلة الإعدادية فى مسابقة الربوت بالصين، سيف الدين محمد سويلم مركز ثالث على مستوى العالم فى مسابقة الروبوت فى الصين، ويوسف محى الدين مركز ثالث على العالم فى مسابقة الروبوت بالصين، وعمر السيد محمد ومعاذ نبيل عبدالله مركز خامس وجائزة أحسن أداء للروبوت فى مسابقة الروبوت بالصين، وسيف الدين حسام وأحمد ضياء صلاح مركز رابع و أحسن ميكانيزم فى بطولة الربوت فى الصين ، كما تم تكريم المهندسة مروة سميح محمود، ومهندس ياسر عبد المنعم توفيق المسؤلان عن برنامج الأولمبياد بمصر .



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