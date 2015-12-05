أخبار المغرب اليوم.. الرباط تغازل السياح الروس وتسعى لاستقطاب 800 ألف

تناولت أخبار المغرب اليوم سعى المغرب لاختراق السوق الروسية بجميع مجالاتها، فبعد الحديث عن تعويض المنتجات الزراعية المغربية للتركية، تسعى المملكة لتقوية مكانتها فى السوق السياحية الروسية.

وحسب ما نقلت أخبار المغرب اليوم عن عبد القادر لشهب، السفير المغربى لدى موسكو، فإن بعثة مغربية مهمة تضم ممثلين عن الفاعلين فى المجال السياحى فى المملكة ستحل بروسيا الأسبوع المقبل، وذلك فى سبيل دراسة سبل تعزيز التعاون المغربى الروسى فى هذا المجال.

وأكد لشهب أن البلدين سيعملان على السعى إلى تعزيز علاقاتهما الاقتصادية وإعطاء دفعة جديدة لها.

>ومن أخبار المغرب اليوم، أيضا، أفادت مصادر محلية مغربية أن المغرب سيرسل 1500 جندى من قوات الصفوة للقتال باليمن.

وقالت المصادر، إن المغرب قرر إرسال فرق من المظليين بالإضافة إلى قوات الدرك الحربى للمشاركة بالحرب البرية فى اليمن، وهى القوات التى شاركت بمناورات الأسد الإفريقى بالتعاون مع الولايات المتحدة بطانطان.

وأوضحت أخبار المغرب اليوم، أن هذه الفرق ستتنقل خلال أيام قليلة قادمة إلى قاعدة الملك الجوية بالمملكة العربية السعودية، قبل أن تبدأ العمل على القيام بالعمليات الموكلة إليها فى إطار التحالف العربى المشارك فى الحرب باليمن.

كما تحدثت أخبار المغرب اليوم أن البير الثاني، أمير موناكو، أكد أن المغرب يعد من بين البلدان الأكثر انخراطا فى قضايا المناخ والبيئة، مشيدا بمبادرات الملك محمد السادس وانخراطه من أجل المناخ.

وقال أمير موناكو، فى تصريح تلفزيونى عقب توقيع المغرب، إلى جانب أربعة دول أخرى، على نداء أطلق بمبادرة من إمارة موناكو لحماية المحيطات، إن انخراط المملكة فى قضايا المناخ لا يخدم فقد مصالح إفريقيا وحوض المتوسط، بل يتجاوز ذلك إلى مناطق أخرى.

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