أخبار ليبيا اليوم .. فرنسا تحذر من خطر تدفق عناصر داعش إلى ليبيا

تصدرت أخبار ليبيا اليوم السبت، تصريحات وزير الدفاع الفرنسى جان إيف لودريان، التى رفض خلالها تدخل بلاده عسكريا ضد الجهاديين فى ليبيا إذا لم يتفق الفرقاء هناك على تشكيل حكومة وحدة.>وقال وزير دفاع فرنسا رصدنا وصول جهاديين أجانب إلى مدينة سرت، متوقعا زيادة عددهم إذا نجحت العمليات ضدهم فى سوريا والعراق.

وجاء فى أخبار ليبيا اليوم أيضا، تحذير وزير الدفاع الفرنسى من خطر تدفق مقاتلى تنظيم “داعش” الجهادى إلى ليبيا، لكنه استبعد فى الوقت نفسه التدخل عسكريا فى هذا البلد.

وقال لودريان فى مقابلة صحفية : "نرى جهاديين أجانب يصلون إلى منطقة سرت شمال ليبيا، وهم إذا نجحت عملياتنا فى سوريا والعراق فى تقليص مساحة الأراضى الخاضعة لسيطرة داعش، يمكن أن يصبحوا غدا أكثر بكثير".

وفى أخبار ليبيا اليوم أيضًا، الرئيس الصينى شى جين بينج يبحث مع وزير الخارجية الليبى محمد الدايرى الوضع الراهن فى ليبيا والحوار الدائر بين الفصائل الليبية .

ونقلت أخبار ليبيا اليوم عن المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية الليبية رامى كعال، بأن الرئيس بينج أعرب خلال الاجتماع الذى عقد على هامش قمة منتدى الصين أفريقيا التى تعقد حاليا جنوب أفريقيا عن دعمه لتشكيل حكومة الوفاق الوطنى وعودة الاستقرار السياسى والأمنى إلى ليبيا .