الرئيس بوتفليقة يعود إلى الجزائر بعد زيارة طبية قصيرة لفرنسا

>عاد الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة إلى الجزائر مساء اليوم السبت، بعد زيارة قصيرة خاصة إلى فرنسا أجرى خلالها متابعة طبية دورية.

وجاء فى لرئاسة الجمهورية الجزائرية : "عاد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الى أرض الوطن اليوم السبت 5 ديسمبر 2015 بعد زيارة قصيرة خاصة إلى فرنسا أجرى خلالها مراقبة طبية دورية تحت إشراف أطبائه المعالجين".

وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد توجه يوم الخميس الماضى إلى مستشفى "ألمبير" بمدينة جرونوبل الفرنسية وهو نفس المستشفى الذى تردد عليه يوم 14 نوفمبر من العام الماضى لإجراء فحوصات طبية لدى طبيبه المتخصص فى أمراض القلب البروفيسور جاك مونسيجو الذى يتابعه منذ عشرة سنوات.

>