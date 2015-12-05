أخبار السعودية اليوم..ارتفاع عدد الإرهابيين حاملى الجنسية الأمريكية فى المملكة

تصدرت أخبار السعودية اليوم، تقارير إعلامية سعودية عن ارتفاع عدد الإرهابيين الذين يحملون الجنسية الأمريكية فى المملكة والذين تم إلقاء القبض عليهم خلال شهر إلى 6 أمريكيين.

وذكرت أن القبض على 4 أمريكيين خلال الـ30 يوماً الماضية رفع عدد المشتبه بهم من مواطنى الولايات المتحدة الأمريكية فى قضايا الإرهاب وأمن الدولة بالمملكة إلى 6 أمريكيين.

وأضافت أن قوائم المشتبه بضلوعهم فى الإرهاب كانت تضم أمريكيين أحدهما محكوم عليه، والآخر لا يزال رهن التحقيق بحسب تقرير لصحيفة “الوطن” السعودية اليوم السبت.

>وتداولت أخبار السعودية اليوم وصول شُحنات من الأسلحة الروسية إلى مطار صنعاء، مطلع نوفمبر المنصرم، وتم نقلها إلى مناطق يمنية متاخمة للحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية.

وأكد مصدر يمنى خاص متواجد فى صنعاء، لـ"العربى الجديد"، أن المخلوع صالح، حصل على تعهد من موسكو، خلال لقائه الأخير مع مسؤولين روس، بدعمه بالأسلحة التى طلبها من روسيا.

ميدانيا، قال مصدر عسكرى، طلب عدم ذكر اسمه، إن القوات الخاصة التابعة للحرس الجمهورى المنشق، والموالى لنجل المخلوع أحمد على عبد الله صالح، إلى جانب ما يسمى بكتائب الحسين التابعة للحوثيين، تحاول منذ أسبوعين التوغل فى الداخل السعودى".

ونقلت أخبار السعودية اليوم عن مصدر سعودى مطلع قوله، إن منفذى عملية إطلاق النار الجماعى الأخيرة فى سان برناردينو بكاليفورنيا، لم يلتقيا فى السعودية، مضيفًا أن السعودية تستقبل سنويًا مئات الحجاج والمعتمرين من حاملى الجنسية الأمريكية، ثم يعودون إلى بلادهم.

وجاء هذا التصريح لتفنيد رواية روجت لها وسائل إعلام أمريكية مفادها أن الأمريكى الباكستانى الأصل سيد فاروق (28 عامًا) تشدد فكريًا بعد اقترانه بتشفين مالك (27 عامًا) فى السعودية العام الماضى.

وشددت اخبار السعودية اليوم، أن فاروق زار السعودية لأداء العمرة فى يوليو 2014، ثم غادر مدينة جدة بعد تسعة أيام باتجاه بريطانيا، ولم يلتق فى الأراضى السعودية المرأة التى شاركت معه فى الهجوم الأخير بكاليفورنيا.