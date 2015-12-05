نسرين عكاشة لمنتقدي “الجزء السادس” من ليالي الحلمية: اتركوا حكمكم بعد اكتمال العمل

كتبت – إنجي لطفي

قالت الإذاعية نسرين عكاشة مقدمة برنامج «كلام وسط البلد» على راديو مصر، ونجلة السينارست الراحل أسامة أنور عكاشة، إن فريق عمل الجزء السادس من “ليالي الحلمية” استاذنا في الموافقة على التجهيز والتحضير للعمل، موضحا إنها وافقت لتشجعيهم جدًا على الإقدام على هذه الخطوة.

وأضافت عكاشة في تصريح خاص لوكالة ONA، أقدر وأتفهم قلق الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لارتباطه بأجزاء المسلسل الذي تم تقديمه في السابق.

> وطالبت نسرين المنتقدين للمسلسل قبل خروجه إلى النور، بالانتظار حتي يحكمون على العمل عندما يكتمل .

يذكر أن السينارست أيمن بهجت قمر قد أعلن عن كتابة الجزء السادس من مسلسل «ليالي الحلمية»، الأمر الذي أثار غضب الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي.