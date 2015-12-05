إفراط المراهقين فى استخدام المسكنات بوابة لإدمانهم الهيروين

قد يتعاطى الكثيرون الأدوية المسكنة للألم، دون استشارة الطبيب، وهو ما قد ينتج عنه إدمان الهيروين والمواد الأفيونية.

وهو ما أكده الموقع الإلكترونى لصحيفة"ديلى ميل" البريطانية من خلال أحدث الدراسات العلمية التى أكدت أن العديد من المراهقين الذين يسيئون استخدام مسكنات الألم وخاصة أدوية "فيكودين وأوكسيكونتين وبيركوسيت"، لأنهم لا يدركون أن تناول هذه الحبوب بداية للإدمان .

قال الخبراء طبقا لدراسة جديدة، إن وصف الأدوية الطبية للمراهقين فى الغالب تكون بوابة لإدمانهم، لأنهم يتعاطون هذه الأدوية بجرعات كبيرة مما يشجعهم على تعاطى الهيروين والمواد الأفيونية غير المشروعة، فيصبحون مدمنين دون أن يدروا ومن ثم يشعرون بأن ليس لديهم أى خيار سوى الانتقال لاستخدام الهيروين .

وقال الدكتور جوزيف بالمار إن 12.4% من المراهقين يستخدمون المواد الأفيونية غير الطبية، و1.2% يتعاطون الهيروين، مشيرا إلى أن استخدام المواد الأفيونية تتزايد.

وحسبما جاء فى التقرير فإن تناول المسكنات بوابة لتعاطى المخدرات كالهيروين والمواد الأفيونية، وثبت أن 75% من المراهقين الذين تعاطوا الهيروين كان نتيجة لإساءة استخدام المواد الأفيونية الطبية، و12.4% بسبب مسكنات الألم المسسبة للإدمان .

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