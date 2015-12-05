لجنة اختيار مدرب الزمالك لـ في الجول: لهذه الأسباب اخترنا باكيتا

قال أيمن يونس عضو لجنة اختيار مدرب الزمالك إن البرازيلي ماركوس باكيتا تم اختياره من ضمن قائمة نهائية تضم 5 أسماء بالإضافة إلى اسم البرازيلي.

وكان مجلس إدارة الزمالك قد اتفق مع أعضاء اللجنة الفنية على التعاقد مع البرازيلي باكيتا من أجل تولي مهمة الإدارة الفنية للفريق في اجتماع تم يوم السبت.

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وأضاف يونس لـFilgoal.com "الألماني بيرند شوستر تم استبعاده للمغالاة في مطالبه المالية".

كما أكد يونس أنه تم استبعاد بول لوجوين من الترشيحات لارتباطه بمهمة تدريبية أخرى في الأيام المقبلة.

وذلك ترك المفاضلة بين الفرنسي بيرنارد سيموندي والتشيكي كاريل ياروليم والصربي ميلوفان راجيفيتش وباكيتا.

وشرح يونس أنه تم المقارنة بين السير الذاتية والطلبات المالية والخبرات بكل مدرب ليتم الاستقرار على باكيتا في النهاية.

وبخصوص المرتب الذي سيحصل عليه باكيتا قال يونس: "باكيتا سيحصل على 40 ألف يورو شهريا فيما سيحصل مساعده على 8 آلاف يورو".

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