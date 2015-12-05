مدرب الزمالك الجديد - في الجول يكشف تفاصيل مكالمة مرتضى مع باكيتا

ماذا قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك للبرازيلي ماركوس باكيتا بعد الاستقرار عليه كمدير فني جديد لنادي الزمالك؟ FilGoal.com يكشف.

واتفق مجلس إدارة الزمالك مع أعضاء اللجنة الفنية على التعاقد مع البرازيلي ماركوس باكيتا من أجل تولي مهمة الإدارة الفنية للفريق خلفا للبرتغالي جوزفالدو فيريرا. (طالع التفاصيل)

واستقر الأعضاء الحاضرين للاجتماع في النهاية على اسم باكيتا الذي كان سبق له تدريب بعض الأندية في السعودية وقطر.

وكان FilGoal.com قد انفرد في وقت سابق باستبعاد اسم مدرب النجم الساحلي فوزي البنزرتي وأن باكيتا أصبح هو المرشح الأول لتدريب الفرسان. (طالع التفاصيل)

وكشف FilGoal.com كواليس مفاوضات الزمالك مع باكيتا. (طالع التفاصيل).

وتواصل مرتضى منصور مع باكيتا عن طريق الوكيل سالم محمد سالم. ودار بينهما حديث سريع يكشفه FilGoal.com.

وقال مرتضى منصور لباكيتا: "أهلا بك في نادي الزمالك ونحن نرحب بك بشدة".

وأضاف " أنت مدرب كبير ذو سيرة ذاتية رائعة. ننتظرك من أجل تحقيق النجاحات مع الزمالك ومواصلة مسيرته القوية مع الأندية".