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بالصور... تفاصيل طائرة بوتين "العجيبة" تضم غرفتى نوم واجتماعات وصالة جيم

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بالصور... تفاصيل طائرة بوتين "العجيبة" تضم غرفتى نوم واجتماعات وصالة جيم بالصور... تفاصيل طائرة بوتين "العجيبة" تضم غرفتى نوم واجتماعات وصالة جيم
يمتلك الرئيس الروسى فلاديمير بوتين طائرة عجيبة تساعده على التنقل فى رحلاته الجوية، وهى طائرة من نوع جديد مصممة بشكل رائع من الداخل، من طراز "إل – 96 – 300"، وهى طائرة جديدة حلت محل الطائرة القديمة.

ووفقاً لوكالة "سبوتنيك" الروسية فإنه يبلغ ثمن هذه الطائرة 5.2 مليار روبل (قرابة 90 مليون دولار أمريكى)، فيما كان ثمن الطائرة القديمة 3.75 مليار روبل، حيث تسلم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين هذه الطائرة بحلول الذكرى السنوية الـ15 لرئاسته.

صنعت الطائرة بشكل رائع، وتصميم فنى عالى الدقة، حيث يتواجد بداخلها الأثاث المصنوع من الجلد الفاخر، وطلاء الذهب فى كل مكان، إضافة إلى صالة الألعاب الرياضية.

طائرة بوتين من الداخل -اليوم السابع -12 -2015
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طائرة بوتين من الداخل

طائرة بوتين -اليوم السابع -12 -2015
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طائرة بوتين

الطائرة الروسية -اليوم السابع -12 -2015
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الطائرة الروسية

طائرة بوتين الخاصة من الداخل -اليوم السابع -12 -2015
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طائرة بوتين الخاصة من الداخل

طائرة الرئيس الروسي -اليوم السابع -12 -2015
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طائرة الرئيس الروسي

كوريدور داخل الطائرة -اليوم السابع -12 -2015
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كوريدور داخل الطائرة

صالون طائرة الرئيس الروسي -اليوم السابع -12 -2015
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صالون طائرة الرئيس الروسي

الحمام -اليوم السابع -12 -2015
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الحمام

طائرة بوتين إل 96 -اليوم السابع -12 -2015
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طائرة بوتين إل 96


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