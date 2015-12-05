أخبار عاجلة

انتظرونا .. بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيستو في الفترة من 10 إلى 23 إبريل على ONsport -
بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011 -
الكالشيو: بالأرقام .. جرس إنذار لمحمد صلاح في روما -
الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس السبت.. وارتفاع جديد في درجات الحرارة -
"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع -
محافظ دمياط: قادرون على مواجهة الإرهاب.. وتأمين مكثف للاحتفال بشم النسيم -
بالصور.. محافظ المنوفية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" باستاد شبين الكوم -
محافظ المنيا يتفقد أول محطة طاقة شمسية لتشغيل محطات الري بالظهير الصحراوي -
بالفيديو || جدل بسبب دفاع القاضي عن مغتصب طفلة البامبرز "الرحمة يا ناس كلنا بنغلط لقد تبت توبه لو وزعت على أهل الأرض لوسعتهم" -
تبادل إطلاق نار بالأسلحة الآلية بين الشرطة ومسلحين في أكتوبر والداخلية تكشف التفاصيل وحجم الخسائر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

نيابة الأقصر تحبس 5 أمناء شرطة 4 أيام لاتهامهم بالتسبب فى وفاة "طلعت شبيب"

Google+ Print
نيابة الأقصر تحبس 5 أمناء شرطة 4 أيام لاتهامهم بالتسبب فى وفاة "طلعت شبيب" نيابة الأقصر تحبس 5 أمناء شرطة 4 أيام لاتهامهم بالتسبب فى وفاة "طلعت شبيب"
أمرت النيابة العامة بالأقصر برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن المحامى العام، مساء اليوم السبت، بحبس 5 أمناء شرطة من قسم بندر الأقصر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاشتراكهم فى التعدى على المواطن "طلعت شبيب" داخل ديوان قسم بندر الأقصر، وتسببوا فى وفاته بعد إثبات تقرير الطب الشرعى ذلك.

وأكد مصدر قضائى بالنيابة العامة، أنه عقب قرار النيابة العامة بضبط وإحضار الأمناء الخمسة المتهمين مع الضباط الأربعة المحبوسين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، سلّمت مديرية الأمن أمناء الشرطة لسراى النيابة للتحقيق معهم والبت فى أمرهم، وبعد تحقيقات دامت ساعة كاملة مساء اليوم، أصدرت النيابة قرارها بحبسهم.

ووجه المستشار حامد النجار، رئيس نيابة الأقصر الكلية لأمناء الشرطة الخمسة، تهمة المشاركة فى جريمة ضرب أفضى لموت المواطن "طلعت شبيب الرشيدى" خلال احتجاز قوة من ضباط المباحث له داخل قسم شرطة الأقصر.


>فى واقعة مقتل مواطن داخل قسم شرطة بندر الأقصر.. تقرير الطب الشرعى يؤكد تعرض المجنى عليه للضرب فى العنق والظهر.. النيابة تأمر بحبس 4 ضباط 4 أيام على ذمة التحقيق.. وضبط 5 أمناء لثبوت تورطهم فى القضية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365