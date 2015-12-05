نيابة الأقصر تحبس 5 أمناء شرطة 4 أيام لاتهامهم بالتسبب فى وفاة "طلعت شبيب"

أمرت النيابة العامة بالأقصر برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن المحامى العام، مساء اليوم السبت، بحبس 5 أمناء شرطة من قسم بندر الأقصر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاشتراكهم فى التعدى على المواطن "طلعت شبيب" داخل ديوان قسم بندر الأقصر، وتسببوا فى وفاته بعد إثبات تقرير الطب الشرعى ذلك.

وأكد مصدر قضائى بالنيابة العامة، أنه عقب قرار النيابة العامة بضبط وإحضار الأمناء الخمسة المتهمين مع الضباط الأربعة المحبوسين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، سلّمت مديرية الأمن أمناء الشرطة لسراى النيابة للتحقيق معهم والبت فى أمرهم، وبعد تحقيقات دامت ساعة كاملة مساء اليوم، أصدرت النيابة قرارها بحبسهم.

ووجه المستشار حامد النجار، رئيس نيابة الأقصر الكلية لأمناء الشرطة الخمسة، تهمة المشاركة فى جريمة ضرب أفضى لموت المواطن "طلعت شبيب الرشيدى" خلال احتجاز قوة من ضباط المباحث له داخل قسم شرطة الأقصر.

فى واقعة مقتل مواطن داخل قسم شرطة بندر الأقصر.. تقرير الطب الشرعى يؤكد تعرض المجنى عليه للضرب فى العنق والظهر.. النيابة تأمر بحبس 4 ضباط 4 أيام على ذمة التحقيق.. وضبط 5 أمناء لثبوت تورطهم فى القضية