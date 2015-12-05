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حبس عاطلين أطلقا الرصاص على معاون مباحث بشبرا الخيمة 4 أيام

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حبس عاطلين أطلقا الرصاص على معاون مباحث بشبرا الخيمة 4 أيام حبس عاطلين أطلقا الرصاص على معاون مباحث بشبرا الخيمة 4 أيام
أمر عمرو رضوان، وكيل نيابة قسم أول شبرا الخيمة، برئاسة المستشار مصطفى المتناوى، بحبس "عاطلين" أربعة أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بإطلاق الرصاص على معاون مباحث وقوة كمين شرطة ترعة الإسماعيلية أثناء ضبطهما يسرقان سائقًا بالإكراه.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارًا من الرائد محمد سرحان رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة يفيد بأنه أثناء قيام النقيب مصطفى هاشم المراغى معاون مباحث القسم وقوة كمين طريق ترعة الإسماعيلية بتفقد الحالة الأمنية شاهدوا شخصين يستقلان توك توك يقومان بسرقة المجنى عليه "محمد السيد إمام" –37 سنة– "سائق" بالإكراه وأثناء ضبطهما حاولا الهروب من الكمين وبمطاردتهما أطلقا أعيرة نارية على قوة المباحث وتم القبض عليهما وبحوزتهما سلاح نارى "فرد خرطوش" و6 طلقات نارية.

وبمواجهة المتهمين وهما كل من "محمد.ع" -30 سنة– "عاطل" و"محمد.ع" –30 سنة– "عاطل" اعترفا بأنهما كان يقومان بسرقة المجنى عليه بالإكراه وأن السلاح المضبوط بحوزتهما يستخدمانه فى تهديد الضحايا.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 25712 لسنة 2015 وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق ووجهت للمتهمين بتهمة السرقة بالإكراه وإحراز سلاح نارى ومقاومة سلطات بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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