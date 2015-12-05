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إخلاء سبيل صاحب محل هواتف لعدم تورطه فى مقتل سيدة أعمال بالمعادى

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إخلاء سبيل صاحب محل هواتف لعدم تورطه فى مقتل سيدة أعمال بالمعادى إخلاء سبيل صاحب محل هواتف لعدم تورطه فى مقتل سيدة أعمال بالمعادى
أمر المستشار عمرو شريف رئيس نيابة المعادى، بإخلاء سبيل صاحب محل هواتف محمولة بضمان محل إقامته، بعد إثبات التحقيقات عدم تورطه فى جريمة قتل سيدة أعمال بمنطقه المعادى.

وأثبتت تحريات رجال المباحث عدم تورط صاحب محل الهواتف فى القضية بعد إرشاد المتهم الأول عن مكان هواتف محمول المجنى عليها، ومن جانبه أشار صاحب المحل أثناء التحقيقات بأنه ليس له أى علاقة بطرفى الجريمة من قريب أو بعيد، إلا أنه قام بشراء هذه الهواتف من المتهم كأى مواطن عادى.

وكان قسم شرطة المعادى تلقى بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة صاحبة شركة للاستثمار العقارى داخل شقتها بشارع كورنيش النيل، وبانتقال فريق البحث الجنائى، وبالمعاينة تبين أن القتيلة ترتدى ملابسها كاملة، وغارقة فى دمائها وبها العديد من الطعنات النافذة بأنحاء متفرقة من الجسد.

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مصر 365